Letter

Versehentlich hat eine 90-jährige Mieterin einer Erdgeschosswohnung an der Wilkeningstraße in Seelze-Letter am Mittwoch gegen 7.50 Uhr einen sogenannten Rauchgenerator, der zum Aromatisieren von Speisen genutzt wird, in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, löschte die Seniorin das Gerät mit Wasser. Durch die entstandene Rauchentwicklung wurde in der Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst und die Ortsfeuerwehr Letter alarmiert. Zur Unterstützung wurde vorsorglich auch die Drehleiter aus Seelze angefordert.

Beim Löschen verletzte sich die 90-Jährige leicht an der Hand und wurde von den eingetroffenen Rettungskräften medizinisch versorgt. Ein Schaden am Gebäude entstand nach Einschätzung der Polizei nicht.

Von Thomas Tschörner