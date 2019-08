Letter

Die Schützengesellschaft von 1834 bietet ihren 177 Mitgliedern sechs verschiedene Disziplinen an. Martin Mietzner (55) ist seit seit sechs Jahren der erste Vorsitzende und blickt auf eine lange ehrenamtliche Geschichte zurück. Die begann allerdings fernab vom Schießsport. Im Alter von zehn Jahren gehörte Mietzner dem Fanfarenzug Ronnenberg an. „Ich spielte Ventilfanfare, das ist eine bestimmte Trompetenform“, erzählt er. Drei Jahrzehnte war Mietzner in diesem Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig, engagierte sich als Jugendsprecher und -leiter, musikalischer Leiter und als zweiter und erster Vorsitzender. Die Motivation seines Schwagers führte ihn 1995 zur Schützengesellschaft. „Ich habe bei einem Preisschießen reingeschnuppert und bin dadurch hierher gekommen“, erinnert sich Mietzner. Seit diesem Ereignis ist er nun Mitglied des Schützenvereins und hat bisher auch dort unterschiedliche ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen.

Vom Festleiter zum Vorsitzenden

Dazu gehörten die Posten des stellvertretenden Jugendleiters, das Mitwirken im Festausschuss, aber auch das Amt des zweiten und ersten Festleiters. „Bis 2010 war ich in diesem Bereich tätig, danach wollte ich erst einmal etwas Ruhe haben und keinen Vorsitz mehr übernehmen“, erzählt Mietzner. Sehr gut sind ihm die umfangreichen Aufgaben, die vor einer Veranstaltung auf einen Festleiter zukommen, in Erinnerung. Parallel war er zur damaligen Zeit ebenfalls als Kreis-Festleiter beim Kreis-Schützenverband Leine aktiv. Die guten Vorsätze, es etwas ruhiger anzugehen, kamen jedoch bereits zwei Jahre später ins Wanken. Damals wurde Mietzner gefragt, ob er es sich vorstellen könne, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. „Da habe ich mir viele Gedanken gemacht und natürlich auch darüber mit meiner Ehefrau Petra gesprochen“, berichtet er und sagt, dass er sich mit deren Zusage auf Unterstützung schließlich für dieses Ehrenamt entschieden habe.

Das war 2007: Werner Blanke (rechts), Vorsitzender der Schützen, und Martin Mietzner, damals noch Festleiter, stoßen an. Quelle: Axel Emmert (Archiv)

Vor sechs Jahren wurde Mietzner dann zum Vorsitzenden gewählt. Seit dieser Zeit repräsentiert er die Schützengesellschaft, leitet Sitzungen und Hauptversammlungen. Besonders erleichtert ist er über die Unterstützung seiner Vorstandskollegen. „Wenn das alles auf meinen Schultern lasten würde, dann würde es nicht funktionieren“, sagt er. Als Vorsitzender nimmt Mietzner auch an den Sitzungen des Kreisverbandes und des Regionssportbundes teil. Neben allen offiziellen Aufgaben fallen aber auch viele Telefonate und die Bearbeitung zahlreicher E-Mails an. „Das Schützenhaus muss auch in Schuss gehalten werden“, sagt Mietzner und ergänzt, dass dafür immer wieder je nach Bedarf repariert und renoviert werden müsse. Auch wenn Anforderungen auf den gesamten Vorstand verteilt werden, ist der Vorsitzende in alle Entscheidungen eingebunden. Der bevorstehende Wechsel des Kreisverbandes stellt den Verein vor viele Aufgaben. „Alle Schützen brauchen einen neuen Ausweis, das bedeutet, dass wir von allen Mitgliedern Fotos anfertigen müssen und eine Liste erstellen, um den Überblick zu behalten“, erläutert Mietzner und freut sich, dass er sich hier auf die volle Unterstützung seines Stellvertreters verlassen kann.

Keine einfache Zukunft

Mittlerweile begleitet ehrenamtliches Engagement Mietzner seit 45 Jahren. In die Position des Vorsitzenden der Schützengesellschaft sei er hineingewachsen und es mache ihm einfach sehr viel Spaß, begründet er sein Engagement. Mietzner ist davon überzeugt, dass es ohne Ehrenamt keine Vereine geben würde. Dass die Jugend in seiner Schützengesellschaft gut aufgestellt ist, lässt ihn hoffen, dass vielleicht der eine oder andere später einmal dort ein Ehrenamt übernehmen wird. „Das ist wichtig, damit der Verein weiterlebt, es wird in Zukunft nicht einfacher“, betont er. Dabei denkt der Vorsitzende an die vielen schriftlichen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Während früher, so Mietzner, eine Anfrage für ein Schützenfest reichte, müssen heute vier Seiten ausgefüllt werden und eine detaillierte Zeichnung der Schützenplatzaufstellung beigelegt werden. „Vor bestimmten Veranstaltungen kann das schon zu einer Belastung werden“, sagt Mietzner. Der Vorsitzende, der als Fahrlehrer arbeitet, investiert dennoch gerne seine Freizeit und seine Arbeitskraft in sein Ehrenamt.

Serie: Ehrenamt in Seelze Sie arbeiten ehrenamtlichin Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie „ Ehrenamt in Seelze“ stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen.

