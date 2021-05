Lohnde

Es ist jedes Jahr der Höhepunkt für den Shanty-Chor aus Lohnde: Das Shanty-Festival auf dem Rathausplatz im Zentrum der Obentrautstadt. Doch wegen der Corona-Pandemie haben sich die Sänger dazu entschlossen, das beliebte und weit über Seelzes Grenzen hinaus bekannte Festival, das jedes Mal tausende Besucher in die Stadt zieht, erneut abzusagen. Nun hofft der Chor darauf, dass im Juni 2022 wieder drei Tage lang maritime Chormusik auf der Bühne vor dem Rathaus erklingen kann.

Absagen musste der Chor auch den musikalischen Frühschoppen, der normalerweise jedes Jahr im März stattfindet. Dieser soll aber noch in diesem Jahr wieder stattfinden. „Wir planen, das ausgefallene Frühschoppenkonzert am Sonntag, den 17.Oktober, nachzuholen“, sagt Rolf Zikowsky, der Vorsitzende des Chores. Die Räumlichkeiten seien gebucht und bestätigt, auch die Stargäste Klaus & Klaus hätten ihr Kommen zugesagt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Besuch bei überwinternden Matrosen

Auch wenn die Chormitglieder sich aktuell noch nicht wieder zu gemeinsamen Übungsabenden treffen dürfen, sind sie nicht untätig. Und so sind ihnen auch die fünf Flusskreuzfahrtschiffe nicht verborgen geblieben, die sich seit November auf dem Mittelandkanal bei Lohnde im Winterquartier befinden. „Da sind wir dann hingegangen und konnten die an Bord anwesenden Techniker und Matrosen für ein gemeinsames Foto überreden“, erzählt Zikowsky. Bekannt seien ihnen die Schiffe, die unter Schweizer Flagge fahren, weil der Shanty-Chor schon mehrfach an Bord dieser Schiffe für die musikalische Unterhaltung der Gäste gesorgt hatte. Auch wenn sie aufgrund der Pandemie dieses Mal nicht an Bord konnten, gab es einen regen Austausch mit den Besatzungsmitgliedern. Und als kleine Aufmerksamkeit die Chronik des Chors sowie eine CD.

Für die Zukunft hofft der Shanty-Chor, mit den zunehmenden Lockerungen der pandemiebedingten Beschränkungen bald wieder als Chor zusammen kommen zu dürfen und zusammen weitere Titel einzusingen. Dabei hat sich Chorleiter Michael Tewes auf die Fahne geschrieben, durch moderne Interpretationen und Arrangements auch jüngere Männer dazu zu motivieren, sich dem Shanty-Chor anzuschließen.

Wer sich die Zeit bis zum nächsten Auftritt des Chors mit maritimer Musik vertreiben möchte, findet auf der Internetplattform YouTube insgesamt neun Konzerte, die der Shanty-Chor während der Corona-Pandemie aufgenommen hat.

Von Sandra Remmer