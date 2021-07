Seelze

Fast schon vergessene Klänge: Im Biergarten „Hochsaison“ ist am Sonnabend geschunkelt und geklatscht worden. Nach eineinhalb Jahren hatte der Shanty-Chor Lohnde seinen ersten Auftritt. Die Fans der maritimen Musik waren reichlich erschienen, fast alle Sitzplätze waren belegt.

Zur Begrüßung gab es gleich ein dreifaches Ahoi. Vorsitzender Rolf Zikowsky wünschte den Gästen eine entspannte Zeit, ohne ständige Gedanken an die Corona-Pandemie. Die große Leinwand, die derzeit für die Übertragungen der Fußballspiele genutzt wird, diente während des Konzertes als maritime Kulisse. Passend zu den Titeln zeigte der Chor Aufnahmen von Schiffen, Möwen, Wellen und Leuchttürmen. Manche Bilder dürften die Gäste zu Reiseträumen angeregt haben. „So eine Leinwand hatten wir noch nie“, sagte Zikowsky erfreut.

Gleich zu Beginn des Konzertes füllt sich der Biergarten. Quelle: Heike Baake

Altbierbowle und Seemannslieder

Gekonnt führte Zikowsky durch das Programm und erheiterte sein Publikum mit zahlreichen Anekdoten. Die Shanty-Sänger gaben zwischen 16 und 20 Uhr vier Durchgänge mit wechselnden Titeln. Es sei ein schönes Gefühl wieder aufzutreten, sagte Zikowsky, aber er merke, dass allen nach so langer Zeit die Hintergrundroutine fehle.

Die Gäste merkten davon nichts. Auch die Rentnerinnen Ursula Leimbach und Brigitte Siebold aus Seelze waren rundum zufrieden. Sie hatten es sich an einem Tisch gemütlich gemacht und genossen ihre Altbierbowle. Seit Jahren gehören sie zu den Fans des Chores. „Es ist so schön, dass sie nach so langer Zeit endlich wieder auftreten dürfen und so fröhlich sind“, sagte Leimbach.

Ursula Leimbach und Brigitte Siebold genießen das Konzert im Biergarten. Quelle: Heike Baake

Nächster Auftritt beim Obentrautmarkt

Textsicher zeigten sich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem Solo von Ernst Jakusch. Er reiste mit den Biergartenbesuchern zur Reeperbahn nach Hamburg. Und wer noch nicht persönlich dort war, konnte erste Eindrücke auf der Leinwand gewinnen. Aber auch weitere bekannte Titel wie „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ oder „Schön ist die Liebe im Hafen“ begeisterten das Publikum. Chorleiter Michael Tewes versicherte, dass auch bei englisch-sprachigen Titeln wie „Sailing“ von Rod Stewart beim Umschreiben der Texte immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel war.

Ernst Jakusch sorgt mit seinem Solo „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ für Stimmung. Quelle: Heike Baake

Für den Biergartenpächter Luca Worbs, der erst in diesem Jahr eröffnet hatte, war es eine ganz neue Erfahrung. Während er bei den Fußballübertragungen doch eher ein gemischtes Publikum begrüßen konnte, bewirtete er während des Auftritts des Shanty-Chors eine ganz andere Altersgruppe. „Das merke ich auch an den Getränkewünschen, und das finde ich sehr schön“, bemerkte er.

Die nächsten Auftritte des Lohnder Chores sind am kommenden Wochenende beim Obentrautmarkt. Eine dreitägige Reise nach Wilhelmshaven steht ebenfalls an. Der Chor beteiligt sich dort am „SoS – Summer of Shanty“.

Von Heike Baake