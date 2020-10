Seelze

Der Shanty-Chor Lohnde muss seinen musikalischen Frühschoppen erneut verschieben. Ursprünglich geplant war die beliebte Matinée schon für den Monat März, doch das Corona-Virus machte den maritimen Sängern einen Strich durch die Rechnung. Der Frühschoppen, bei dem auch das bekannte Duo Klaus und Klaus einen Auftritt haben sollte, wurde zunächst auf Sonntag, 11. Oktober, verlegt – in der Hoffnung, dass Konzerte dieser Art in geschlossenen Räumen dann wieder möglich sein würden. Doch die geltenden Hygienevorgaben verhindern den Frühschoppen nun ein zweites Mal.

Musikalisches Programm bleibt unverändert

„Ein neuer Termin wurde mit der Stadt Seelze und dem Management von Klaus und Klaus für das Wochenende vor den Osterferien 2021 vereinbart“, sagt Rolf Zikowsky, Vorsitzender des Shanty-Chors. Am 28. März um 11 Uhr soll die Veranstaltung im Forum des Schulzentrums in Seelze beginnen. Die Karten von 2020 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Wer sein Ticket dennoch zurück geben möchte, bekommt den Kaufpreis erstattet. Der Frühschoppen werde sicherlich einen anderen als den gewohnten Rahmen haben, sagt Zikowsky. Das musikalische Programm mit den Auftritten von Klaus und Klaus und der Formation Just for Fun bleibe aber unverändert.

Ausgaben ja – Einnahmen nein

„Da der Shanty-Chor zurzeit keine Auftritte und somit keine Einnahmen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst wenige Eintrittskarten zurückgegeben werden“, erklärt Zikowsky. Denn laufende Kosten wie die Finanzierung des Übungsleiters und die Miete des Vereinsheims habe der Chor weiterhin.

Proben im Sitzen und mit Maske

Nachdem der Shanty-Chor coronabedingt erst gar nicht und dann nur unter freiem Himmel proben durfte, treffen sich die Sänger seit Ende August wieder wie gewohnt im Lohnder Bürgerhaus. Aber auch dort gelten die Abstandsregeln, das Singen ist ausschließlich im Sitzen und mit Maske gestattet. Außerdem muss der Probenraum alle 30 Minuten kräftig durchgelüftet werden.

Von Sandra Remmer