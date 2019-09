Seelze

Der Shantychor Lohnde tritt am Sonntag, 29.September, beim ZDF-Fernsehgarten auf. Produziert wird die Livesendung in Neuharlingersiel. Nach ihrer Fernsehpremiere bei der ZDF-Sommerhitparade in Timmendorfer Strand mit Moderatorin Michelle Hunziker im Sommer 2017 ist es für die maritimen Sänger bereits der zweite Auftritt im Zweiten Deutschen Fernsehen. Geplant sind insgesamt fünf Kurzauftritte des Shantychors aus Lohnde, der in Begleitung seiner weiblichen Formation Just for Fun nach Neuharlingersiel fährt. „Wir sind gespannt, was auf uns zu kommt“, sagt Rolf Zikowsky, Vorsitzender des Shantychors. Der Chor ist über die Stadtgrenzen Seelzes hinaus bekannt, nicht zuletzt durch das jährlich auf die Beine gestellte Shanty-Festival.In diesem Jahr hatten die Sänger nicht nur das 25. Festival über vier Tage gefeiert, sondern konnten zugleich auf das 30-jährige Bestehen des Shanty-Chores Lohnde zurückblicken.

Auftritt beim Obentautmarkt entfällt

Entgegen der Planungen entfällt aufgrund des Auftritts beim ZDF-Fernsehgarten der Beitrag des Shantychors auf der Kulturbühne auf dem Obentrautmarkt. „Das ist zwar bedauerlich, aber so eine Chance können wir uns nicht entgehen lasse“, erklärt Zikowsky, der weiterhin auf eine gute Kooperation mit dem Fernsehsender hofft. Rund eine Stunde wollte der Chor seine Fans mit maritimen Liedgut unterhalten. Auch als Moderator auf der Bühne wird Chorchef Rolf Zikowsky in diesem Jahr Andreas Köhler aus dem Rathaus nicht unterstützen können. Doch die zahlreichen Anhänger des Shantychors können sich freuen: Ende Oktober erscheint die sechste CD des Chors, die dann bei Rilling & Partner für 10 Euro käuflich zu erwerben sein wird. Den nächsten Liveauftritt in Seelze wird der Chor am Sonntag, 27. Oktober, im Schulzentrum Seelze bei Fietes Hafenbar haben. Der musikalische Abend mit Sängerin Uta Carina hat in der Obentrautstadt auch schon Tradition und geht in diesem Jahr zum 24. Mal über die Bühne.

Von Sandra Remmer