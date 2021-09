Letter

„Eine gefühlte Ewigkeit mussten wir auf diesen Tag warten. Corona machte uns immer wieder einen Strich durch die Terminplanung. Jetzt hat es endlich geklappt“, sagte der Vorsitzende Thomas Keese erleichtert über die endlich absolvierte Schwarzgurtprüfung beim Karate-Club Seelze. Bei der bundesweit ausgeschriebenen Veranstaltung waren unter den insgesamt 15 Prüflingen allein 13 aus dem Seelzer Verein – darunter sieben, die ihre Prüfung zum 6. Meistergrad (Dan) ablegten.

Karateka stellen sich hochrangigem Prüfergremium

„Als ich die Halle betrat, schmeckte die Luft nach Adrenalin“, sagte Hanshi Ulrich Heckhuis (9. Dan), Vorsitzender der Bundesprüfungskommission, dem außerdem Horst Nehm (8. Dan) und der Seelzer Wilfried Nickel (6. Dan) angehörten. Nickel ist im Karateverband Niedersachsen Stilrichtungsreferent für das in Seelze betriebene Goju-Ryu, internationaler Kampfrichter und trägt den Ehrentitel Renshi, was als Experte übersetzt werden kann.

Trauer um Fritz Nöpel

„Beim ersten Termin sollte noch Fritz Nöpel dabei sein“, erinnerte Keese an den legendären Großmeister, der in Seelze viele Lehrgänge gegeben und den Verein stets gefördert hatte. Während einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer dem im November 2020 verstorbenen Begründer des Goju-Ryu Karate in Deutschland. Neben dem Prüfertisch erinnerte zudem ein großes Foto an den Kampfkunstlehrer.

Alle bestehen die Prüfung

Während der insgesamt dreistündigen Prüfung zeigten die Teilnehmer neben Grundschultechniken unter anderem auch Kombinationen und Kata (feste Formen). Die Seelzer Norbert Bödecker und Oleg Zayats bestanden zum 1. Dan. Den 3. Dan erhielten Kai Dostal, Ulrich Koch und Martin Runge. Träger des 4. Dan ist ab sofort Torsten Nickel. Sieben Seelzer errangen den 6. Dan: Silvio Korte, Klaus Mergel, Martin Pietsch, Mirko Schulze, Paul Stock, Jan Torborg und Viktor Wollny. Derartig viele 6. Dangrade dürften deutschlandweit einmalig sein, auch wenn es keine offizielle Statistik gibt. „Diese Prüfung hätte bestimmt auch Fritz Nöpel gefallen“, resümierte Keese.

Von Thomas Tschörner