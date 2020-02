Döteberg

Bereits seit 42 Jahren bietet der Schützenverein Döteberg das Schweinepreisschießen an und auch in diesem Jahr erfreute sich die Veranstaltung großer Beliebtheit. Insgesamt hatten sich 130 Schützen aus verschiedenen Vereinen angemeldet, die auf dem Schießstand in Gümmer um den besten Teiler schossen.

Halbes Schwein geht nach Letter

„Insgesamt haben wir 80 Fleischpreise vergeben“, freut sich Pressewartin Ilse Bähr-Pinkerneil. Uwe Schulz von der Schützengesellschaft Letter ging als glücklicher Sieger hervor. Er gewann mit dem besten Teiler von 5,0 ein halbes Schwein. Der Döteberger Rüdiger Müller konnte mit einem Teiler von 5,3 ein viertel Schwein mit nach Hause und der Dedenser Bastian Künzt freute sich über einen Schinken, den er seinem Teiler 6,0 verdankte. „Bis zum zehnten Platz bekamen die Schützen einen Schinken“, sagte Bähr-Pinkerneil. Wer einen Teiler von 111,0 hatte, konnte sich immerhin über eine Knappwurst freuen.

Von Heike Baake