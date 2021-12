Seelze

Weihnachten steht vor der Tür – und die neue Corona-Mutation Omikron auch. Kommt da wirkliche Weihnachtsstimmung auf oder sorgt die Pandemie derzeit gerade für eine gedämpfte Vorfreude auf das Fest? Wir haben uns auf der Straße umgehört.

Anne-Katrin Beyer (57) feiert Weihnachten im Kreise der Familie mit zehn Personen. „Sie sind alle geimpft, da sind wir auf der sicheren Seite“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Den Einkauf der Weihnachtsgeschenke hat sie mit Tochter Imke ganz entspannt in Hannover erledigt. Da habe sich die Pandemie auch mal ausnahmsweise positiv ausgewirkt: Es sei nicht zu voll gewesen, und das übliche Gedränge sei ausgeblieben. „Wir haben alles geschafft, was wir wollten“, verrät sie. Die weihnachtliche Vorfreude wurde durch die Pandemie im Hause Beyer nicht geschmälert, sagt sie.

Anne-Katrin Beyer feiert Weihnachten im Kreise ihrer Familie. Quelle: Heike Baake

Glühwein vor dem Alten Krug

Rosemarie Steinmeyer-Keil sieht das ganz anders. „Die Pandemie dämpft die Weihnachtsstimmung“, sagt die 70-Jährige. Die vielen schlechten Nachrichten seien sehr belastend. Weihnachten feiere sie jedoch – wie immer – mit ihrer Familie. Das Zusammentreffen mit Kindern und Enkelkindern sei nicht beeinträchtigt. Allerdings sei es für sie selbstverständlich, Heiligabend am Vormittag noch einmal das Testzentrum aufzusuchen. „Ich bin zwar geimpft, möchte aber niemanden anstecken“, erklärt sie.

Der Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit war für Steinmeyer-Keil der Seelzer Weihnachtsmarkt am Alten Krug. Den habe sie gerade in diesem Jahr sehr genießen können. Schließlich mache der Vorfreude aufs Fest. „Da kann man sich treffen und gemeinsam einen Glühwein trinken, das ist einfach schön“, erklärt sie. Mit Blick auf das neue Jahr und die neue Mutation habe sie zwar keine Angst, würde sich aber dennoch unwohl fühlen. „Ich hoffe einfach, dass ich verschont bleibe“, sagt sie.

Rosemarie Steinmeyer-Keil feiert Weihnachten im Kreise ihrer Familie mit Kindern und Enkelkindern. Quelle: Heike Baake

Feiern ohne Familie

Bei der alleinerziehenden Mutter Sonja Koch (32) und ihren Söhne Linus (4) und Jannis (1) verhindert die Pandemie ein Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Die Eltern und auch Kochs Schwester haben sich mit dem Virus infiziert und sind erkrankt. „Nicht schlimm, weil sie alle geimpft sind, aber wir können Weihnachten nicht zusammen feiern“, bedauert die junge Mutter. Sie nutzt regelmäßig das Testzentrum der Kreuzapotheke , um sicherzustellen, dass sie selbst nicht infiziert ist.

Linus (links), Sonja und Jannis Koch müssen ohne Großeltern und Tante Weihnachten feiern. Quelle: Heike Baake

Sie mache sich derzeit schon Gedanken über die ausfallende Familienfeier. „Das ist traurig, dass alle nicht kommen können.“ Und auch der kleine Linus weiß schon, wie lang so eine Quarantäne dauert. „Das sind 14 Tage, 100 wären viel schlimmer“, erklärt er. Und ergänzt, dass er das Virus wirklich „doof“ findet.

Seine Mutter ist zuversichtlich und will das Beste aus der diesjährigen Weihnachtsituation machen. Den Baum hat Linus in diesem Jahr auf den Namen „Tanni Tannemanski“ getauft. Dass der Weihnachtsmann auch in Corona-Zeiten kommt, da sind sich Mutter und Sohn einig, sei sicher. Er würde, wie im vergangenen Jahr auch, die Geschenke ganz heimlich unter dem Weihnachtsbaum ablegen. Und das geht dann auch – ganz coronakonform – ohne jeglichen Kontakt.

