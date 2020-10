Seelze

Diesen Satz hören von Seelzes Naturschutzbeauftragtem Willi Raabe dürften viele Gartenbesitzer gerne hören, die nur ungern Laub harken: „Laubhaufen ruhig im Garten liegen lassen“, sagt er. Jeder Hobbygärtner könne mit minimalem Aufwand etwas für Igel tun, damit diese einen Unterschlupf haben, wenn im Herbst die Temperaturen sinken. Dabei könne alles, was der Gärtner zusammenharkt – von Blättern bis hin zu kleinen Zweigen und Ästen – verwendet werden. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, lässt sich hingegen nicht so einfach beantworten. Schließlich hat neben den Temperaturen auch das Nahrungsangebot Einfluss auf das Verhalten der Tiere.

Auch unter einem Baum ist ein guter Platz für ein Winterquartier für Igel. Quelle: Heike Baake

Igel können sich erkälten

Raabe, der derzeit in seinem Garten noch mehrere Schalen mit Wasser aufgestellt hat, ist sich sicher, dass diese nur noch von den Vögeln genutzt werden. „Ich habe die Igel schon längere Zeit nicht mehr gesehen und vermute, dass sie sich bereits in einen Unterschlupf zurückgezogen haben“, sagt er. Um die Tiere dabei zu unterstützen, hat Raabe an mehreren Stellen auf seinem Grundstück entsprechende Vorkehrungen getroffen. „Ich habe eine Igelburg gekauft und in der Nähe einer Hecke aufgebaut“, sagt er. Solche Unterschlupfmöglichkeiten gibt es ab etwa 15 Euro zu kaufen.

Diese deckt er mit Laub ab und steht auf einer passenden Styroporplatte, damit die Tiere keine nassen Füße bekommen. Denn auch Igel können sich während der Zeit des Winterschlafes durch Feuchtigkeit erkälten, sagt Raabe.

Auch Hecken, Büsche und Stauden bieten dem Winterquartier einen zusätzlichen Schutz. Quelle: Heike Baake

Weidenkorb und Satellitenschüssel

Doch man kann den Unterschlupf auch selbst und mit wenigen Mitteln selbst bauen: Dazu hat der Naturschutzbeauftragte einen alten Weidenkorb mit der offenen Seite nach unten aufgestellt. „Ich habe bodennah eine faustgroße Öffnung reingeschnitten, die der Igel als Eingang nutzen kann und den Korb mit Laub, Ästen und Zweigen bedeckt“, sagt er. Den Eigenbau hat er in den Schutz eines Anhängers gestellt.

Mit entsprechenden Vorkehrungen kann auch ein ausrangierter Weidenkorb den Igel gut durch den Winter bringen. Quelle: Heike Baake

Wichtig ist, so Raabe, dass die Igel sich in ihrem Quartier sicher fühlen und nicht gestört werden. Deshalb empfiehlt er das Winterquartier in der Nähe einer Hecke, Mauer oder unter einem Baum aufzubauen. Raabe selbst setzt dabei auch durchaus mal ungewöhnliche Materialien ein. So hat er bei seinem letzten Besuch auf der Mülldeponie eine alte Satellitenschüssel mitgebracht, die demnächst bei einem seiner selbst gebauten Winterquartiere als Dach dienen soll.

Willi Raabe verwertet gern auch aussortierte Materialien. So soll diese Satellitenschüssel einem Winterquartier für Igel als Dach dienen. Quelle: Heike Baake

Besonders sei auch, dass Gartenbesitzer die Laubhaufen, die der Wind zusammengetragen hat, nicht entfernen. „Denn dort könnte sich bereits ein Igel versteckt haben“, sagt er. Ob Igel jährlich wieder in den Garten zurückkommen, wenn ihnen ein Unterschlupf besonders gefallen hat, sei nicht erwiesen.

Von Heike Baake