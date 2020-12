Letter

Bis Anfang März war die Welt beim DRK-Ortsverein Letter noch in Ordnung – doch die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat auch die ehrenamtlichen Helfer vollkommen ausgebremst. „Wir hatten noch ein Seniorenfrühstück in diesem Jahr, und das war’s“, sagt Heidi Stempor vom DRK-Vorstand. Klön- und Kaffeenachmittage, das Ostercafé, das Sommercafé, gemeinsame Tagesfahrten – all das musste wegen Corona abgesagt werden. Nach dem politisch beschlossenem neuen Teil-Lockdown hat sich der Verein zu guter Letzt dazu entschlossen, auch das Grünkohlessen und die Weihnachtsfeier abzusagen, sagt Stempor.

Auch die geplante Jahresversammlung sei der Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir haben die Entscheidung hinausgezögert solange es ging“, sagt sie. Aber unter den aktuellen Bedingungen habe niemand die Verantwortung übernehmen wollen. Normalerweise kommen etwa 60 Mitglieder zu dem jährlichen Treffen, die meisten davon gehören schon allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Die Abstimmung über die neue Vereinssatzung muss also warten – in der Hoffnung darauf, dass die Versammlung im kommenden Jahr unter normalen Umständen nachgeholt werden kann.

DRK setzt auf persönliche Kontakte

Um den Kontakt zu den aktiven Ortsvereinsmitgliedern nicht zu verlieren, setzt das DRK auf persönliche Besuche und den Postweg. Videoanrufe und WhatsApp-Gruppen, die viele Institutionen und Vereine während der Pandemie zur Kommunikation nutzen, sind nicht das typische Mittel zur Verständigung in dieser Altersgruppe. „Wir haben zum Beispiel Masken und Handschuhe an unsere älteren Mitglieder verteilt“, sagt Stempor. Bis zur Haustür und keinen Schritt weiter, aber immerhin Zeit für ein kurzes Gespräch. Aktuell bereite der Vorstand einen Dankesbrief an seine Mitglieder vor. Denn: „Wir haben durch Corona so gut wie keine Austritte.“

Aktionen für Kinder fallen aus

Schwierig gestalte sich allerdings die Nachwuchsgewinnung während der Pandemie. „Meine Tochter Nadine Reinke würde gerne zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs für Kindern anbieten, sowie das wieder möglich ist“, sagt Stempor. „Wenn sich kein Nachwuchs findet, sterben die Ortsvereine aus. Für die Älteren gibt es dann gar nichts mehr“, sagt sie.

Positiv verlaufen seien entgegen aller Erwartungen in diesem Jahr die Blutspenden. „Wie sind sehr zufrieden“, sagt Stempor. In Letter kämen in der Regel rund 120 Spender zu jeder Blutspende, in Seelze belaufe sich die Zahl auf etwa 60 bis 70.

Von Sandra Remmer