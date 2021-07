Letter

Mittwoch, ein ganz normaler Morgen im Kindergarten im Pavillon. Es ist 10 Uhr, und die 15 anwesenden Kinder der Waldgruppe sind in ihrem Gruppenraum. Bastelarbeiten und gemalte Bilder zieren die Wände, ein Regal trennt den Bauteppich vom restlichen Raum. Alle Kinder sind irgendwie in Bewegung, sie spielen, allein oder mit anderen, der Geräuschpegel ist hoch.

„Alvan, hilf mal, die Tische zur Seite zu stellen“, ruft Einrichtungsleiterin Claudia von Rauchhaupt (54) einem Jungen zu. Der tägliche Stuhlkreis muss vorbereitet werden, und die Leiterin bindet die Kinder dabei mit ein. Dann gibt es einen kleinen Zwischenfall: Daniel hat sich den Zeigefinger geklemmt und benötigt Hilfe. Von Rauchhaupt sorgt dafür, dass er ein Kühlkissen bekommt. „Beim Schieben der Stühle, hat er seinen Finger dazwischen bekommen, es sieht aber nicht schlimm aus“, beruhigt sie.

Beurfswunsch seit dem zwölften Lebensjahr

Der Kindergarten im Pavillon ist neu, er wurde erst im April eröffnet. Die ausgeschriebene Stelle in der HAZ sprach von Rauchhaupt sofort an. Mittlerweile radelt sie seit fast vier Monaten täglich mit dem Fahrrad von Hannover zu ihrem Arbeitsplatz. „Seit meinem zwölften Lebensjahr weiß ich, dass ich Erzieherin werden will“, verrät sie. Damals habe sie bereits ihr Taschengeld mit Babysitten aufgebessert und dabei ihren Berufswunsch entwickelt.

Zur Galerie Vom eingeklemmten Finger bis zu Differenzen an der Schaukel – Claudia von Rauchhaupt kümmert sich liebevoll um die Anliegen der Kindergartenkinder.

Als Erzieherin wolle sie den Kindern ein Vorbild sein und mit dem, was sie ihnen vermittle, einen positiven Einfluss auf deren Zukunft nehmen, erklärt sie. „Ich möchte ihnen unter anderem Werte wie Mitgefühl, Freundschaft oder auch Zusammengehörigkeit vermitteln“, sagt von Rauchhaupt. Dass sie die Entwicklung der Kinder verfolgen könne, sei „einfach toll“.

Mit Singen und Bewegung wird der morgendliche Stuhlkreis gestaltet: Claudia von Rauchhaupt mit einem Teil der Kinder der Waldgruppe. Quelle: Heike Baake

Alle Kinder nehmen auf einem kleinen Stuhl Platz. „Den Stuhlkreis machen wir, bevor wir rausgehen – die Kinder freuen sich immer darauf“, sagt die Kita-Leiterin. Und schon stimmen alle ein in das Begrüßungslied: „Hallo, schön, dass du da bist“. Anschließend klatschen die Kleinen ihren Namen. Das soll ihnen helfen, die Silben zu unterscheiden. Die Hälfte der Kinder in der Einrichtung spricht kein Deutsch, deshalb legen alle Erzieherinnen großen Wert auf ihre Aussprache. Klar, deutlich und langsam formulieren sie die Worte und helfen den Kindern damit beim Erlernen der deutschen Sprache.

Das ist die Reihe „Eine Stunde mit...“ Sie haben ein besonderes Hobby, einen anspruchsvollen Arbeitsplatz oder setzen sich ehrenamtlich für ihren Wohnort ein – und haben viel zu erzählen. Für unsere Reihe „Eine Stunde mit...“ treffen wir uns mit diesen Menschen, lernen sie kennen und hören uns ihre Geschichte an. Ob im privaten oder beruflichen Umfeld – wir begleiten die Seelzerinnen und Seelzer, um mit ihnen gemeinsam eine spannende und informative Stunde zu erleben. Von der Köchin bis zum Bademeister, vom Imker bis zum Schiffsführer – in unserer Sommerreihe stellen wir unterschiedliche Personen aus Seelze vor.

Mittlerweile ist Daniels Zeigefinger ausreichend gekühlt, das Kühlkissen verschwindet wieder in der Küche. „Was höre ich von nebenan“ ist das nächste Lied, in das alle Kinder voller Begeisterung einstimmen. Zum Text gehören auch entsprechende Bewegungen, die allen sichtlich Spaß machen. „Das ist schön, dass ihr euch noch daran erinnern könnt, obwohl wir es so lange nicht gesunden haben“, lobt die Erzieherin. Auch bei dem Lied über die Katze, die mit ihrem Kopf im Milchtopf hängenbleibt, zeigen sich die Kinder textsicher und perfekt im Fingerspiel.

Drei Fragen an Einrichtungsleiterin Claudia von Rauchhaupt Warum arbeiten Sie in Seelze? Mir gefiel es, dass es sich bei der Kita im Pavillon um eine neue Einrichtung handelt. Da hat man als Leiterin gute Möglichkeiten bei der Mitgestaltung. Außerdem fand ich es sehr attraktiv, dass es eine kleinere Kindertagesstätte ist. Was gefällt Ihnen hier in der Stadt? Vorher kannte ich Seelze nur von Radtouren, die ich entlang des Mittellandkanals unternommen habe. Jetzt habe ich die Stadt näher kennengelernt. Besonders gut gefallen mir hier die Wochenmärkte. Der Zusammenhalt der zwölf Einrichtungen ist sehr positiv, und es besteht ein tolles Netzwerk von hilfsbereiten und tollen Kita-Leiterinnen. Was würden Sie verbessern? Mit gefällt die Radfahrsituation an der Hannoverschen Straße nicht, sie ist verbesserungswürdig.

Corona-Test ist Normalität

Und dann kommt der „Blumentest“ dran: Zweimal in der Woche müssen sich die Kleinen auf Corona testen. Auch heute. Von Rauchhaupt verteilt die Teststäbchen, die sie als Blumen bezeichnet, und alle Kinder halten sie in der Hand. Es geht los. Erst auf die Zunge und laut schmatzen. „Das könnte ich noch lauter“, ruft die Erzieherin. Anschließend wird die „Blume“ in der rechten sowie linken Wange gedreht und in die dazugehörige „Blumenvase“ gesteckt. „Es ist schon zeitaufwendig, aber die Kinder machen es wirklich gern“, erklärt sie. Von Rauchhaupt wird von ihrer Kollegin Svenja Geertz unterstützt, die die Ergebnisse protokolliert.

Leif und Lotta sind ganz konzentriert während des Corona-Tests. Quelle: Heike Baake

Nun dürfen die Kinder in den Garten. Allerdings sollen sie nicht einfach losrennen. Zuerst starten die Kinder, die Glitzer tragen, dann die mit Streifen, mit Kapuze und schließlich alle restlichen Jungen. „Was ist mit dir, Adam?“, fragt von Rauchhaupt ein Kind, das noch unschlüssig im Raum steht. „Du hast alles gut gemacht, du darfst jetzt auch gehen“, erklärt sie. Und schon läuft Adam zu den anderen Kindern.

Verständigungsprobleme beseitigen

Auf dem großen Außengelände gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten. Während die einen toben und fangen spielen, backen andere lieber einen Sandkuchen. „Anstrengend ist es auf jeden Fall, aber es macht mir richtigen Spaß“, sagt von Rauchhaupt. Schade sei es, dass die Eltern sich noch nicht untereinander kennenlernen konnten. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen sei bisher kein Elternabend möglich gewesen.

Simela kommt aufgeregt angelaufen. „Nebenan ist Party mit Musik“, sagt sie. Geduldig erklärt ihr von Rauchhaupt, dass die Schüler der angrenzenden Grundschule wahrscheinlich ihren letzten Schultag genießen. Während die Leiterin mit einzelnen Kindern spricht, hat sie stets alle anderen im Blick. „Wir müssen auch darauf achten, ob jemand traurig und unglücklich abseits steht“, sagt sie. Dann sei es manchmal erforderlich, draußen einfach mal ein Buch vorzulesen.

Naila sorgt dafür, dass die Pflanzen im Hochbeet ausreichend Wasser bekommen. Quelle: Heike Baake

Daniel möchte mit Leyla spielen – von Rauchhaupt muss die beiden Kindergartenkinder unterstützen und die Verständigungsprobleme überbrücken. Und dann gibt es an der Schaukel kleine Differenzen, die mithilfe einer Sanduhr gelöst werden müssen. Ist sie abgelaufen, wird gewechselt. „Die Kinder hatten über ein Jahr keine Kontakte zu anderen Kindern und müssen Sozialkontakte erst einmal wieder üben“, erklärt die Erzieherin.

Auch der dreijährige Valentin hat ein kleines Problem. „Claudia, mir ist warm“, stöhnt er. Am Rand der Rasenfläche versuchen gerade, einige Kinder auf den Zaun zu klettern. „Da muss ich sofort eingreifen, das dürfen sie nicht“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Valentin erhält noch schnell den Tipp, in seinen Wechselsachen nach luftiger Kleidung zu suchen. Die vierjährige Naila stört sich nicht am Trubel um sie herum – sie ist mit dem Gießen der Hochbeete beschäftigt. „Guck mal, trocken“, erklärt sie und zeigt auf die verwelkten Blätter. Bis 12 Uhr dürfen die Kinder noch draußen spielen, dann ist Mittagszeit. Das Essen bekommt die Einrichtung von der Lebenshilfe geliefert.

Von Heike Baake