Seelze

Der Neubau der Ganztagsgrundschule in Seelze-Süd nimmt Gestalt an. Der von der Verwaltung präsentierte Entwurf des beauftragten Planungsbüros hat in der jüngsten Ratssitzung nun die Zustimmung aller Ratsmitglieder erhalten. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Grundschule zum Schuljahr 2024/2025 ihren Betrieb aufnehmen.

Die Stadt rechnet für den Neubau mit einer Summe von rund 24 Millionen Euro. „Die Planung der neuen Grundschulen in Seelze-Süd und Harenberg war ein großes Thema zu Beginn der Ratsperiode. Jetzt ist es schade, dass der Baubeginn nicht zeitgleich erfolgt“, sagte Nadine Pfeiffer (CDU). „Das ist nicht zwingend Bedingung. Wichtig ist, dass es losgeht“, kommentierte das der bildungspolitische Sprecher der SPD, Johannes Seifert.

Aula mit Bühne und Einfeldsporthalle

Die Grundschule, in der vier Klassen pro Jahrgang unterrichtet werden sollen, erhält laut Planung zwei Geschosse.Neben einer Mensa mit Ausgabeküche und einer Aula mit Bühne soll sie auch eine sogenannte Einfeldsporthalle umfassen. Das Außengelände soll durch Lern- und Werkbereiche im Freien und verschiedene Spiel- und Bewegungsangebote den Ansprüchen einer modernen Schule gerecht werden.

Nach dem vorgelegten Entwurf wird das Schulgebäude klar gegliedert: Im Obergeschoss werden vier sogenannte Klassen-Cluster gestaffelt angeordnet, die aus jeweils vier Klassenräumen bestehen. Hinzu kommen ein Gruppenraum, ein sogenannter Differenzierungsraum, Sanitärräume sowie eine Freilernzone. Zwei Dachterrassen mit Außentreppen werden den Klassenräumen nach Norden vorgelagert. Nach Süden erhält jedes Cluster einen Balkon mit einer Fluchttreppe. Über Treppen zwischen den Clustern gelangen die Schülerinnen und Schüler ins Erdgeschoss, wo sich das Forum und die Mensa befinden.

Fassaden aus Holz

Forum und Mensa im Erdgeschoss sollen miteinander verbunden sein. In unmittelbarer Nähe dazu befinden sich die Bibliothek, Ganztagsräume, ein weiterer Differenzierungsraum, eine Lehrküche, Toiletten und eine Freilernzone. Im östlichen Teil der Schule werden die Verwaltung und die Küche untergebracht, im nördlichen Bereich des Forums ist die Bühne geplant. Ein angegliederter Mehrzweckraum sowie die Sporthalle können sowohl von der Schule aus als auch von außen betreten werden, weshalb sie auch für eine Nutzung durch Dritte geeignet sind. Im Untergeschoss der neuen Grundschule ist sind Geräte- und Technikräume vorgesehen, und auch im Obergeschoss wird Platz für weitere Technikflächen vorgehalten. Die Fassadenflächen sind in Holzrahmenbauweise mit einer Lärchenholzschalung geplant.

1,8 Millionen Euro Fördergeld

Großes Augenmerk wird bei der Planung auch auf das Thema Lüftung in den Klassenräumen gelegt. Sie soll weitestgehend über dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung erfolgen. Die Geräte werden in die Räume eingebaut und ansprechend verkleidet. Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage mitteilt, erzeugt der Einbau von Lüftungsgeräten zusätzliche Investitionskosten und zieht auch Wartungs- und Unterhaltungskosten nach sich. Der zusätzliche Strombedarf für die Lüftungsgeräte soll durch eine Fotovoltaikanlage selbst erzeugt werden. Somit werde auch der KfW-55-Standard erreicht, sodass die Stadt mit einer Förderung von 1,8 Millionen Euro rechnet.

Von Sandra Remmer