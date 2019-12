Seelze

Trotz des eisigen Windes, der sowohl Besucher als auch einige Pavillons vor kleine Herausforderungen stellte, sind viele Bewohner aus Seelze-Süd am Sonnabend beim fünften Weihnachtsmarkt zusammengekommen. „Seit einigen Jahren ist der Erlös des Weihnachtsmarktes für den Kauf von Weihnachtssternen zur Beleuchtung von Seelze-Süd bestimmt“, sagte Veranstalter Ralf Marter. Dafür verkauften die Bewohner Glühwein, Würstchen, Waffeln, Pommes und Schmalzkuchen.

Außerdem spendeten die Seelzer mehr als zwanzig Kuchen, um die Weihnachtssterne finanzieren zu können. An den Ständen gab es Handgemachtes aus Holz und – wie bei Wiebke Blume von den Goethegirls – Kleidung für Kinder und Hunde. Der TuS Seelze bot Spiele für Kinder an. Gegen halb vier füllte sich der Markt, denn da erschien der Weihnachtsmann. Und die Kinder kamen trotz Kälte, um ihn zu sehen. „Im letzten Jahr war ich der Weihnachtsmann. Es ist toll, wenn alle Kinder sich freuen“, sagte Marter.

Kinder sammeln Geld in riesigem Sparschwein

Nike (links, 6) und Johanna (6) aus der ersten Klasse sammeln im großen Sparschwein Spenden für den Förderverein der Grundschule Dedensen. Quelle: Luca Wiggers

In Dedensen hatten sich die Vereine in diesem Jahr mit dem Förderverein der Grundschule zusammen getan und einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Heimatvereins aufgebaut. Der Sportverein verkaufte Bratwurst und der Förderverein der Grundschule hatte sogenannte Cake Pops – kleine Kuchen am Stiel – gebacken und verziert. Die Dedensenerin Evelyn Sudmann verkaufte an ihrem Stand Töpferarbeiten undinformierte zudem über anstehende Töpferkurse.

Renate Fraatz verkaufte zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Dedensen ihre Gläser und Kränze. Die Schüler der Grundschule schlängelten sich mit einem riesigen rosa Sparschwein durch die Besucher und sammeln eifrig Spenden für den Förderverein. „Beim Weihnachtsmarkt mitzumachen war freiwillig und es ist wirklich toll, dass fast alle Kinder und Eltern gekommen sind und mithelfen“, sagte Verena Söhle, die zweite Vorsitzende des Fördervereins.

Erinnerungsbild in der Fotosause

Die Schüler der Musik- und Show-AG der Grundschule führten einen Kerzentanz auf und spielten Blockflöte. Der Verein Dorfkinder verkaufte Getränke und bastelte mit den kleinen Besuchern Schneekugeln, beim Mitmach-Stand des Kindergartens Buddelburg konnten Besucher Teelichtgläser verzieren. Fotografin Tina Zeug war zum ersten Mal dabei. In ihrer Fotosause gab es die Möglichkeit, in einem Zimmer in der Heimatscheune Erinnerungsbilder zu machen.

Zur Galerie Am Wochenende war es zum ersten mal winterlich kalt –passendes Wetter für die Weihnachtsmärkte in Seelze-Süd und Dedensen. Für die Besucher gab es heiße Getränke, weihnachtliches Gebäck, Handarbeiten und Mit-Mach-Aktivitäten.

Lesen Sie mehr

Von Luca Wiggers