Seelze

Drei Soldaten des Versorgungsbataillons 141 aus Neustadt unterstützen in den nächsten drei Wochen das Kervita Seniorenzentrum An den Grachten in Seelze-Süd. Die Angehörigen der 4. Kompanie kümmern sich um Corona-Schnelltests und übernehmen den Klingeldienst. „Das ist eine tolle Entlastung“, sagt Elke Lange, Direktorin der Einrichtung. Bislang hätten für diese Aufgaben Mitarbeiterinnen aus der Pflege abgezogen werden müssen.

Kervita hat eigenes Testzentrum

Um die umfangreichen Tests vornehmen zu können, hat die Senioreneinrichtung ein eigenes Testzentrum mit einem separaten Eingang eingerichtet. Dort werden alle Mitarbeiter jeden Tag auf das Corona-Virus getestet. Die Bewohner sowie ihre zu Besuch kommenden Angehörigen müssen sich zweimal in der Woche der Kontrolle unterziehen. Am Montag wurde ein Stabsunteroffizier zunächst geschult, wie die Tests richtig vorgenommen und dokumentiert werden.

Anzeige

Besuche werden dokumentiert

Unterdessen sind seine beiden Kameraden, ebenfalls Stabsunteroffiziere, am Haupteingang eingesetzt. Dort sind sie für den sogenannten Klingeldienst zuständig, eine Art Pförtnerfunktion. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, kann das Seniorenzentrum nicht mehr einfach so betreten werden. Alle Besucher müssen klingeln, sich anmelden und ein gültiges Testergebnis vorweisen können.

Helmut Moritz (von links), Renate Riemenschneider, Hildegard Schwan und Elke Lange freuen sich über die Unterstützung der Stabsunteroffiziere. Quelle: Thomas Tschörner

Heim hat sich um Unterstützung beworben

Die drei Soldaten des Versorgungsbataillons 141 sind Teil der Aktion Helfende Hände, mit denen die Bundeswehr im Zuge der Amtshilfe zivile Einrichtungen und Organisationen unterstützt. Insgesamt sind in den nächsten drei Wochen 60 Soldaten des Bataillons in Pflegeheimen in Stadt und Region Hannover eingesetzt, sagt Jasmin Henning, stellvertretende Leiterin der Informationsarbeit des Landeskommandos Niedersachsen der Bundeswehr. 20 Kräfte habe die Region Hannover angefordert, die in neun Heimen eingesetzt werden sollen. 40 Kräfte verteilen sich auf 23 Heime in Hannover. Maximal seien es sechs Kräfte pro Heim. Der Einsatz dauert bis zum 24. Februar. „Wir haben die Aktion in der Presse verfolgt und uns beworben“, sagt Lange. Bislang sei ihr Heim gut durch die Pandemie gekommen. Infektionen habe es keine gegeben, inzwischen seien auch alle Bewohner geimpft. „Wir haben Glück gehabt.“

Neue Erfahrung für Soldaten

Für die Soldaten sei es eine neue Erfahrung, meint die Leiterin des Seniorenzentrums. „Alle waren noch nie in einem Pflegeheim, alle hatten noch nicht den ganzen Tag mit alten Menschen zu tun.“ Für die Bewohner seien die Soldaten schon jetzt eine Abwechslung, die willkommen sei. Angehörige des Versorgungsbataillons leisteten schon länger Amtshilfe zur Bewältigung der Corona-Pandemie, sagt einer der Soldaten. Das Heim in Seelze-Süd sehen sie gut ausgestattet und aufgestellt.

Von Thomas Tschörner