Velber

Mit der Kulinarik wollen die Organisatoren der Veranstaltungen im Kul-Turm neue Wege gehen und bieten zum Auftakt ein geführtes Weinerlebnis an. „Die Idee ist von zwei Vereinsmitgliedern aus einer Laune heraus entstanden“, erzählt Vorsitzender Bernd Ellerbrock.

Fachkundige Informationen durch Sommeliére

Die beiden Initiatoren werden an diesem Abend ihre Lieblingsweine der noch jungen Winzer Jürgen Hoffmann (Rheinhessen) und Carolin Willems ( Mosel) mitbringen. Die Sommelière und Diplom-Ingenieurin für Weinbau und Önologie, Simone Böhm, wird sie dabei fachkundig unterstützen und durch das abendliche Weinerlebnis führen. Böhm ließ sich bei der Wahl ihres Berufes durch einen Bericht und Bilder im Fernsehen inspirieren. Während ihrer Ausbildung arbeitete sie im Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg, eines der größten privat geführten Weingüter Deutschlands, und beim Staatsweingut in Meersburg.

Kunstliebhaberin bringt Sammlung mit

Kirsten Wiegand von fine-interior aus Gehrden wird gleichzeitig exklusive Exponate aus ihrer Kunstsammlung präsentieren. Die Gäste können sich auf ein besonderes Erlebnis im beheizten Kul-Turm freuen. Den Weg dorthin weisen ihnen zahlreiche Feuerkörbe im Außenbereich.

Wer am Weinerlebnis am Sonnabend, 2. November, teilnehmen möchte, muss sich zeitnah per E-Mail an info@8komme0.de anmelden. „Wir haben insgesamt nur 30 Sitzplätze zu vergeben und können mittlerweile nur noch zehn anbieten“, sagt Ellerbrock, der bereits nach dem Versand des Newsletters zahlreiche Anmeldungen erhielt. Der Eintrittspreis zur Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, beträgt 15 Euro.

Von Heike Baake