Sauberkeit ist ein Thema, das die Bürger beschäftigt. „ Seelze muss sauberer werden“ sei nicht ohne Grund ein Kernthema der Rundgänge durch ausgewählte Bereiche gewesen, die Ortsbürgermeister Alfred Blume ( SPD) und sein Stellvertreter Werner Brzuska ( CDU) bei ihrer Sommertour besichtigt haben.

Immerhin konnten sie keine größere Vermüllung an einschlägigen Orten entdecken. Sowohl die Spielplätze als auch der Grillplatz im Bürgerpark und die Anlagen in Seelze-Süd seien bei ihrem Besuch perfekt aufgeräumt gewesen, sagt Blume. „Das liegt sicher auch an der guten Arbeit des Betriebshofs.“ Dennoch: In zahlreichen Gesprächen sei deutlich geworden, dass das Thema Sauberkeit den Seelzern besonders am Herzen liegt.

Ortsbürgermeister appellieren an Eigeninitiative

Blume appelliert an die Einwohner der Kernstadt: Jeder könne seinen Teil dazu beitragen, dass Müll gar nicht erst in der Stadt herumliegt. „Da ist jeder gefragt.“ Brzuska verweist darauf, dass der Sauberkeitstag, den der Ortsrat normalerweise gemeinsam mit den Schulen auf die Beine stellt, dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sei. Ob er noch nachgeholt werde, sei fraglich. „Wir wollen nicht in die Corona-Falle tappen“, sagt Blume. Derzeit seien alle gefragt, sich zurückzuhalten. Die Ortsbürgermeister hätten deshalb auch den Besuch bei Seelzern mit hohen Geburtstagen ausgesetzt.

Dank an Einsatzkräfte

In der Corona-Zeit sei es ihm und Brzuska ein besonderes Anliegen gewesen, Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Brotkorb zu einem Dankeschönfrühstück einzuladen. Besonders die Einsatzkräfte seien ständig einem besonderen Risiko ausgesetzt gewesen. Und für die Kinder- und Jugendgruppen der Feuerwehr sei die Lage genauso schwierig wie in den Schulen. „Wir müssen das System wieder in Gang kriegen.“ Vorerst sei es aber wichtig gewesen, einfach Danke zu sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil es für manche Menschen scheinbar modern geworden sei, sich gegen Retter zu stellen. „Wir wollten das Signal setzen: Wir stehen hinter euch.“ Dies sehe auch der Ortsrat so, der das Frühstück finanziell unterstützt habe.

Tadellos aufgeräumt zeigt sich Seelze-Süd beim Rundgang der Ortsbürgermeister. Quelle: privat

Stadt hat viel Grün

Ein weiteres Thema sei die Lückenbebauung gewesen, sagt der Ortsbürgermeister. Mittlerweile seien alle offenen Stellen geschlossen. In Rage gebracht habe einige Seelzer lediglich die Bebauung des kleinen Parks am Obentraut-Denkmal, das Verschwinden einiger Obstbäume an anderen Stellen sei dagegen nicht bemerkt worden. Inzwischen sei aber die Kritik an dem Neubau hinter dem Denkmal verstummt. Wohl auch deshalb, weil Seelze immer noch viele Bäume und Grünflächen habe. Manche Wohnanlagen hätten Freiflächen von der Größe eines Fußballfeldes. Als Erholungsraum schließt Blume ausdrücklich die beiden Friedhöfe mit ein, die einen Aufenthalt im Grünen ermöglichten und eine Gelegenheit zum Abschalten bieten würden. „Ich kann jedem nur empfehlen, einmal so wie wir zu Fuß durch den Ort zu gehen. Die Planung ist nicht so schlecht“, sagt Brzuska.

Ortsbürgermeister sind ansprechbar

Er wünsche sich, dass er und Blume mehr von den Seelzern angesprochen werden. So weise seit geraumer Zeit ein Aushang im Schaukasten der Hannoverschen Volksbank auf ihn als Sicherheitsberater für Senioren hin. „Angesprochen worden bin ich bislang aber nur zweimal.“ Die Ortsbürgermeister, aber auch die Mitglieder des Ortsrats, seien für die Menschen in Seelze da, sagt Blume. Die Zugehörigkeit zu einer Partei sei dabei nicht entscheidend. Insgesamt sei die Tour in Ordnung gewesen. „Das machen wir nächstes Jahr wieder“, kündigt Blume an.

