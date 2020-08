Seelze

Das Soziale Haus ist umgezogen: vom Nebengebäude des Seelzer Rathauses an die rund 200 Meter entfernte Schillerstraße 2. An diesem Standort war zuvor die Sozialstation untergebracht.

Die Frauenberatungsstelle und die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover haben ihren Betrieb bereits aufgenommen. „Ich bin sehr glücklich über die neuen Räumlichkeiten. Jetzt können wir Büro und Beratung räumlich trennen“, sagt Katharina Krüger von der AWO-Frauenberatung. „Der Beratungsraum ist gemütlich eingerichtet, denn die Frauen müssen sich wohlfühlen. Es ist für sie schon ein großer Schritt, überhaupt zu uns zu kommen und über die persönlichen Probleme zu sprechen“, sagt sie.

Bisherig war das Soziale Haus (rechts) im Nebengebäude des Rathauses untergebracht. Quelle: Sabrina Gärtner

Erhöhter Beratungsbedarf ist Folge von Corona

Auch Christa Kwaschnik von der Schuldnerberatung ist mit der neuen räumlichen Situation sehr zufrieden. „Meine Kunden kommen meist mit einem ganzen Aktenkoffer voller Dokumente. Deshalb ist es für unsere Arbeit sinnvoll, etwas mehr Platz zur Verfügung zu haben“, sagt sie. Aktuell betreut sie rund 70 Verschuldete. Sie rechnet mit einem wachsenden Beratungsbedarf in den nächsten Monaten. „Experten gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie zu mehr Arbeitslosigkeit, Immobilienaufgaben und Privatinsolvenzen führen wird“, sagt Kwaschnik. Bei Letzterer ist künftig eine Restschuldbefreiung schon nach drei statt sechs Jahren möglich, was auch zu steigenden Antragszahlen führen werde. Deshalb biete die Schuldnerberatung im Sozialen Haus erweiterte Beratungszeiten an.

Frauenberatung rechnet mit steigender Nachfrage

Auch in der Frauenberatung sei die Zahl der Ratsuchenden in diesem Jahr gestiegen. „Ich rechne mit weiter steigenden Fallzahlen, da der Corona-Lockdown beendet ist und persönliche Beratungen wieder möglich sind“, sagt Krüger. Zum anderen hätten viele die telefonische Beratung nicht in Anspruch genommen, wohl aus der Angst heraus, ihr Partner könne das vertrauliche Gespräch mithören.

Am neuen Standort verfügt das Soziale Haus über eine höhere Zahl an Büros als im Nebengebäude des Rathauses. Da sich manche Organisationen die Räume teilen, kann seit dem Umzug mehr Beratungsbedarf befriedigt werden. „Zu uns kommen Menschen mit sogenannten multikomplexen Problemlagen. Dazu zählen unter anderem Süchte, psychische Erkrankungen, Arbeitslosigkeit oder die emotionalen Folgen einer Trennung oder Scheidung. Die kurzen Wege und die Bündelung von Beratungsangeboten sind hier ein großer Vorteil, da wir bei Bedarf gleich weitervermitteln können“, erklärt Kwaschnik.

Rechtsberatung für Frauen einmal pro Monat

Die Frauenberatung bietet künftig einmal pro Monat eine Rechtsberatung an, die eine Anwältin für Familienrecht durchführen wird. Diese sei beispielsweise für Frauen wichtig, die sich nach einer Trennung oder Scheidung zivilrechtlich informieren wollen. Außerdem wird es eine Trennungs- und Scheidungsgruppe geben, in der sich Frauen mit ähnlichen Erfahrungen bestärken können. „Zum Beispiel sind Trauer, Ohnmacht und Angst normale Gefühle nach einer Trennung. Die Teilnehmerinnen können sich darüber austauschen und sich bewusst machen, dass sie mit ihren Gefühlen nicht allein sind“, sagt Krüger.

Das neue Soziale Haus befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnblocks an der Schillerstraße, wo auch der Seelzer Brotkorb ein neues Domizil gefunden hat. Quelle: Thomas Tschörner

Offene Sprechstunde für Frauen

Die Frauenberatung bietet montags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr eine offene Sprechstunde an. Weitere Termine können unter Telefon (0152) 09895671 oder (0179) 4493417 von Montag bis Freitag vereinbart werden sowie per E-Mail an frauenberatung.seelzegarbsen@awo-hannover.de. Die Schuldnerberatung hat montags bis freitags geöffnet, bittet aber um eine Terminvereinbarung unter Telefon (0 51 37) 9 81 50 61 oder per E-Mail an schuldnerberatung@awo-hannover.de.

Behindertenbeauftragte ist ab 25. August am neuen Standort

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, Sylvia Böhme, wird ebenfalls Sprechstunde im Sozialen Haus anbieten. Noch bis Dienstag, 18. August, berät sie ausschließlich unter Telefon (05031) 704820. Ab 25. August ist sie dann dienstags von 15 bis 17 Uhr am neuen Standort für persönliche Gespräche anzutreffen.

Von Patricia Chadde