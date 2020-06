Seelze

Da hat sich der eine oder andere Spaziergänger gewundert, während er am Rathausplatz vorbeiging. Gabriele Siebert und Stephanie Wicht spielten dort mit ihren Gitarren für Spaziergänger. Außer ihren Instrumenten und Notenständern hatten sie am Sonnabend sogar zwei Klappstühle mitgebracht, die zum Verweilen einluden. Karl-Heinz Kramer nahm das Angebot gern an. „Ich mag am liebsten Volkslieder und Schlager auf Deutsch“, sagte er und freute sich über den Titel von Helene Fischer „Ich will immer wieder dieses Fieber spür’n“.

Musik für Spaziergänger als Corona-Alternative

In ihrem Repertoire hatten die Musikerinnen aber nicht nur deutsche Schlager, sie ließen unter anderem auch Ed Sheeran mit „Perfect“ und Eric Clapton mit „Wonderful Tonight“ erklingen. Die Idee, Musik für Spaziergänger anzubieten, sei während der Corona-Maßnahmen entstanden, erzählt Siebert. Als Leiterin der Gitarrengruppe Saitenmix in Gümmer habe sie eine Möglichkeit des gemeinsamen Spielens gesucht. Nun trifft sie sich an unterschiedlichen Orten mit wechselnden Gitarrenspielern.

Spaß haben und anderen Freude bereiten

Bei den ersten Auftritten unter freien Himmel sei es noch ungewohnt gewesen. „Es hat so etwas von Straßenmusik, und anfangs waren da auch Hemmungen“, verrät Siebert. Doch die positiven Reaktionen haben ihr Mut gemacht und sie im Weitermachen bestärkt. Manche hätten sogar Geld geben wollen, aber das würden sie nicht annehmen. „Wir machen das lediglich zum Spaß, für uns und für die anderen“, erzählt Siebert. Gitarrenspielerin Wicht, die als Hebamme arbeitet, kommt derzeit privat kaum zum Musizieren. Es sei einfach schön, in der Sonne zu sitzen und Musik zu machen, sagt sie. Demnächst will Siebert noch einmal nach Seelze kommen, dann allerdings am Alten Krug sitzen, wo sie mehr Spaziergänger erreichen kann.

