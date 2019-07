Letter

Die Roboter-AG des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) kann sich über eine Finanzspritze für neue Teile freuen: Ina Schäferling und Rüdiger Dietz von der Wohnungsgenossenschaft Letter übergaben der Arbeitsgemeinschaft 1000 Euro, weitere 500 Euro steuerten Karin Schallhorn und Evelyn Werner von der Bürgerstiftung Seelze bei. Die Roboter-AG ist seit Jahren erfolgreich bei den RoboCup-Meisterschaften auf deutscher und internationaler Ebene sowie der Ideen-Expo dabei. Die selbstgebauten und -programmierten Roboter müssen unter anderem selbstständig einen Parcours abfahren und dabei auch Hindernissen ausweichen können.

Laufend werden Ersatzteile für die Roboter benötigt

„Das Programmieren finde ich inzwischen relativ langweilig, das Bauen der Roboter ist interessanter“, sagt Tim Hartmann aus dem elften Jahrgang, der bereits seit der fünften Klasse in der Roboter-AG aktiv ist. Während die Schüler in früheren Jahren vor allem mit Lego-Modellen gearbeitet und diese programmiert hätten, seien die Möglichkeiten inzwischen unbegrenzt, berichtet Felix Schoppe, einer der Lehrer der Roboter-AG. Die selbstgefertigten Roboter seien aber auch kostenintensiver, weil immer wieder Ersatzteile bestellt werden müssten. Zwar seien die einzelnen Teile für sich betrachtet nicht so teuer, aber es summiere sich. Gehe im entscheidenden Moment ein Element kaputt, könne dies Auswirkungen auf das Abschneiden beim RoboCup haben. Dennoch sieht Schoppe die neue Arbeitsweise mit Eigenkreationen als großen Vorteil. „Mit den Lego-Robotern hatte man schnell Erfolge, konnte aber auch wesentlich weniger lernen.“

Teile für den Roboter kommen aus dem 3-D-Drucker

Hartmann fertigt die Teile seines Roboters mit einem 3-D-Drucker und überarbeitet sie dann. Im Unterschied zu den meisten seiner Mitstreiter setzt er auf Ketten als Antrieb. Denn Räder seien nicht unproblematisch: Fehle den Reifen die nötige Bodenhaftung, scheitere das Fahrzeug an der Steigung des Parcours, erklärt Hartmann.

Misserfolge sehen die Sponsoren nicht als Manko

Das GBG habe in den vergangenen Jahren beim RoboCup stets gut abgeschnitten, die Schüler seien erfolgsverwöhnt, sagte Dietz. „Sie lernen aber auch bei Misserfolgen“, meinte er. Ähnlich sieht es Werner. Wenn die Schüler ihren Eltern erklären, was sie in ihrem künftigen Job machen wollen, sei das Ziel schon erreicht. Die Bürgerstiftung habe deshalb den Wettbewerb nicht in den Fokus ihrer Förderung gestellt.

Interesse an technischen Berufen ist da

Die Schüler können sich vorstellen, in technischen Berufen zu arbeiten. So habe ein Schüler bereits ein Praktikum gemacht, wo er per Bildauswertung bei der Entladung eines Mähdreschers erkennen konnte, wo auf dem Wagen noch Platz ist, sagt Schoppe. „Das passiert dann alles vollautomatisch.“

Von Thomas Tschörner