Sport im Freien ist – wenn auch nur in kleinen Gruppen – wegen der sinkenden Corona-Zahlen wieder erlaubt. Die neuen Regeln kamen für die Vereine recht unerwartet, daher haben die Vorsitzenden derzeit eine Menge zu tun. Beim TuS Seelze dürfen die Kinder- und Jugendfußballmannschaften wieder kicken. Den Trainern sei es freigestellt, ob sie unter den derzeitigen Bedingungen wieder einsteigen wollen oder nicht, berichtet die Vorsitzende Sonja Gakis. Schließlich sei nur ein Corona-Test bei den Trainern und nicht bei den Kindern vorgeschrieben.

Vereinen fehlt der Vorlauf

Mit Schulungen und einem immer wieder überarbeiteten Hygienekonzept bieten nun die Verantwortlichen den Fußballkindern von G- bis D-Jugend wieder Sport an. „Sie trainieren derzeit in Fünfer-Gruppen und bleiben auch in dieser Trainingseinheit jede Woche zusammen“, erklärt Gakis. Der Sportplatz sei dafür in vier Felder aufgeteilt. Für die kommende Woche bereitet sich der Verein auf die Gruppengröße von 30 Sportlern vor. „Es gibt eine neue Trainerschulung mit neuen Regeln und das bedeutet für uns einen unglaublichen Aufwand“, so die Vorsitzende.

Sonja Gakis vom TuS Seelze wünscht sich bei der Umsetzung der Verordnungen eine längere Vorlaufzeit. Quelle: Heike Baake

Es sei bedauerlich, dass die Verordnungen oft kurzfristig kämen und dem Verein somit eine Vorlaufzeit fehle. Dies komme auch bei den Mitgliedern nicht gut an und treffe manchmal auf wenig Verständnis. Trotz aller Mehrbelastungen freut sich die Vorsitzende, dass endlich wieder Sport angeboten werden kann. Allerdings, so sagt sie, bleibe eine große Verantwortung bei den Verantwortlichen des Vereins.

Erleichterung durch Luca App

Für die erwachsenen Fußballer laufen derzeit noch die Planungen und Vorbereitungen für einen Trainingsstart. Vorrangig sei jedoch stets die Bereitschaft der einzelnen Trainer, so Gakis. Unter der Vorgabe, dass eine Gruppenbildung vermieden werden soll, fragt sich die Vorsitzende allerdings, wie die Kontrollen bei den Erwachsenen realisiert werden sollen. Wer nicht genesen oder geimpft sei, müsse einen Corona-Test durchführen.

Selbsttests würden die Verantwortlichen des Vereins vor ein großes Problem stellen. „Wenn 20 Personen zum Sport kommen, müssten sie alle unter Aufsicht den Test durchführen“, erklärt sie. Das sei nicht zu realisieren. Eine gute Alternative würden die kostenlosen Bürgertests bieten, die täglich im Testzentrum der Kreuzapotheke angeboten werden. Doch es gebe auch schon Mitglieder, die dies ablehnen würden. Aktuell habe sich der Verein dazu entschieden, mit der Luca-App zu arbeiten, die zumindest die Registrierung vereinfache.

Andrea Kolbien, Vorsitzende des SV Dedensen, freut sich, dass sie Kindern wieder Sport anbieten kann. Quelle: Heike Baake

Auch beim SV Dedensen wird unter freiem Himmel unter Corona-Bedingungen gekickt. „Uns war es wichtig, dass sich die Kinder wieder draußen bewegen können“, sagt Andrea Kolbien, Vereinsvorsitzende des SV Dedensen. Aktuell dürften bis zu 30 Kinder ohne Test gemeinsam trainieren. Weil auch hier Erwachsene nur dann trainieren dürften, wenn sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind, verzichtet der Verein vorerst auf Erwachsenensport. „Das lässt sich nur mit einem großen Aufwand überprüfen, deshalb bieten wir den Erwachsenensport weiterhin nur online an“, erklärt sie.

Nur die Fußballer bildeten eine Ausnahme und seien auf dem Sportplatz aktiv. Es sei sehr anstrengend, die ständig wechselnden Bestimmungen umzusetzen, kritisiert Kolbien. Auch für die Übungsleiter sei es eine große Herausforderung, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die Sportvereine erhalten alle Informationen im Rahmen der Corona-Pandemie durch den Arbeitskreis Seelzer Sportvereine.

Von Heike Baake