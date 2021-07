Letter

Die SG Letter 05 nimmt am Sonnabend, 17. Juli, am Tag der Bewegung teil. Mit dieser Aktion starten das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, der Landessportbund (LSB) Niedersachsen sowie der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) den „Sport-vereint-uns-Sommer 2021“.

„Wir bieten zu diesem Termin verschiedene Aktionen an“, sagt Pressesprecherin Jessika Zimmermann. Das Angebot auf dem Sportgelände am Nico-Flatau-Platz 1 sei umfangreich, reiche vom Wandern bis zu Pétanque und verteile sich über den ganzen Tag.

Sportabzeichen zu erwerben

Bereits morgens ab 10 Uhr geht es um das Thema Fitness und Gesundheit. Dann können Seniorinnen und Senioren in einer Stunde Übungen zum Thema Kraft und Beweglichkeit kennenlernen. Anschließend wird von 11.30 bis 12.30 Uhr ein Lauftraining für Ausdauersportler angeboten.

Wer sein Sportabzeichen machen möchte, hat am Tag der Bewegung von 14 bis 16 Uhr dazu die Gelegenheit. Parallel zu allen Angeboten können Interessenten von 14 bis 17 Uhr am Pétanque-Schnuppertraining teilnehmen.

„Jeder kann am Tag der Bewegung mitmachen, auch Nichtmitglieder sind willkommen“, sagt Zimmermann. Für Getränke und einen Imbiss müsse jeder Sportler selbst sorgen. Die Pressesprecherin hofft, dass bei dieser Gelegenheit Neueinsteiger Gefallen an einem der Sportangebote finden und in den Verein, der durch Corona 200 Mitglieder verloren hat, eintreten.

Eine Anmeldung ist lediglich nur für die Deister-Wanderung erforderlich, da die Personenzahl begrenzt ist. Wer sich anmelden möchte, kann sich an Josef Schefczyk unter Telefon (0151) 21 95 40 99 oder per E-Mail an wandern@sg-letter-05.de wenden.

Von Heike Baake