Seelze/Lohnde

Sprayer haben zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, im Bereich der Hannoverschen Straße, Am Wehrberg und Humboldtstraße mehrere Autos, Haustüren sowie private und öffentliche Gebäude mit Graffiti beschmiert, berichtet die Polizei. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 3000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder möglicherweise in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben.

Außerdem hat ein Täter am Sonnabend zwischen 0.30 und 0.45 Uhr mit einem derzeit unbekannten Gegenstand ein Fenster eines Hauses an der Landschaftsstraße (B 441) in Lohnde beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 100 Euro beziffert. Zwar wurde in der Nähe des Hauses ein Unbekannter gesehen, der jedoch nicht beschrieben werden konnte. Auch über die Fluchtrichtung konnten keine Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen nimmt das Polizeikommissariat Seelze Hinweis unter Telefon (0 51 37) 82 70 entgegen.

Von Thomas Tschörner