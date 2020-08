Letter

Nach dem Weggang des langjährigen Kreiskantors Michael Röhrig hat die Kirchengemeinde St. Michael seit Anfang August eine neue Kirchenkreiskantorin. Die 53-jährige Annette Samse hat Röhrigs Stelle übernommen. „Ich werde die Arbeit meines Vorgängers fortführen, aber auch neue Impulse setzen“, sagt sie.

Samse, die in Görlitz Kirchenmusik studierte, arbeitete als Kantorin in der Kirchengemeinde St. Martin in Anderten und seit über 20 Jahren als Kirchenkreiskantorin in Hannover-Mitte. „Diese Stelle wurde gestrichen, somit habe ich eine Alternative gesucht.“

Pandemie erschwert Proben

Ihre Schwerpunkte legt Samse auf die Arbeit mit Chören, besonders mit Kindern und Jugendlichen. „Leider sind derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Treffen möglich“, sagt sie. Die Kinder, die während einer Grundschul-AG von ihr betreut werden, kann Samse erst treffen, wenn die Nachmittagsbetreuung wieder geöffnet ist. Auch hatte sie bisher noch keine Gelegenheit, die komplette Kreiskantorei zu erleben. „Geprobt wurde bisher nur in Kleingruppen von vier Personen“, so Samse.

Trotz des erschwerten Starts hat die neue Kirchenkreiskantorin bereits einige Pläne geschmiedet: „Gemeinsam mit dem Freundeskreis plane ich für die zweite Jahreshälfte 2021 ein Chorkonzert“, verrät Samse. Und auch das Angebot im Rahmen von „Musik in St. Michael“ möchte sie weiterführen. So könne sie sich – immer unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen – durchaus eine musikalische Veranstaltung mit einem Quartett, mit Streichern oder einem Organisten vorstellen.

Einführungsgottesdienst im Oktober

Aus ihrer vorherigen Stelle hat die Kirchenkreiskantorin ein großes Blockflöten- und ein Querflötenensemble mitgebracht. Die Anzahl der Musiker, die weiterhin im Ensemble mitspielen möchte, ist noch nicht bekannt. Samse würde aber auch gern neue Mitglieder mit Blockflötenkenntnissen von Sopran bis Bass begrüßen.

Auch die „Garklein“, eine sehr kleine Flöte, befindet sich unter den mitgebrachten Instrumenten von Annette Samse. Quelle: Heike Baake

Passend zum Ensemble hat sie auch zahlreiche Instrumente mitgebracht, darunter ein Flöten-Set im Werk von rund 10.000 Euro und die recht selten gespielte „Garklein“, eine besonders kleine Flöte. „Außer dem Chor Canto Vivo aus Garbsen warten wir alle auf die Fertigstellung des Gemeindehauses“, sagt Samse. Dann könnten die Treffen in einem entsprechenden Probenraum angeboten werde.

Lesen Sie auch: Seelze: St. Michael Letter verabschiedet Kreiskantor Harald Röhrig

In ihr neues Amt wird Samse im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes, am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr eingeführt. „Wir haben es auf einen Nachmittag gelegt, damit auch alle Kollegen kommen können.“

Von Heike Baake