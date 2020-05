Letter

Kreiskantor Harald Röhrig sitzt an der Orgel – allein in Letters Kirche St. Michael. Weder Gottesdienste, Chorproben oder Konzerte dürfen im Gotteshaus derzeit stattfinden. Obwohl das Kirchenschiff Platz für mehrere hundert Menschen bietet, ist es seit Wochen verwaist.

Chormitglieder können Wünsche äußern

Beinahe jedenfalls, denn Röhrig und Mitstreiter Marc Wettering produzieren Musikvideos von den gewünschten „ Herzensliedern“ der Canto-Vivo-Chormitglieder für den weltweiten Internetkanal von Youtube. Mitglieder von Kinder- und Jugendchor sind ebenfalls eingeladen, bei der Gestaltung des musikalischen Wunschprogramms mitzuwirken. „Da wir uns bei den Chorproben schon eine Weile nicht persönlich begegnen konnten, wollen wir zeigen: Es gibt uns noch. Genauso wie die wundervolle Möglichkeit des Musizierens“, sagt Röhrig.

Informatiker schneidet Videos auch

Auch die Newsletter-Bezieher der Kirchengemeinde sind eingeladen, den Titel eines Wunschliedes zu schicken, den Röhrig dann an Orgel oder Klavier in St. Michael erklingen lässt. Informatiker Marc Wettering unterstützt das Filmprojekt gerne, indem er für die technische Umsetzung sorgt. Das bedeutet im Detail: Wettering dreht Videos , schneidet sie und unterlegt sie mit Ton, um sie dann im Internet hochzuladen. Denn das jeweilige Herzenslied wird auf dem kostenlosen Video-Kanal Youtube eingestellt, so dass es sich weltweit jeder jederzeit anhören kann.

Über 150 Clicks pro Werk

„Wir haben schon rund 150 Clicks pro Herzenslied, das ist ein tolles Echo“, freut sich Wettering. Am 23. Mai konnte er mit dem Stück „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, bereits Werk zwölf hochladen. Da St. Michaels Konfirmanden, nicht wie geplant, am Sonntag, 17. Mai konfirmiert werden konnten, wurde für sie extra eine ganz besondere Andacht angefertigt. „Auch wenn wir uns nicht sehen können, denken wir an unsere Konfirmanden“, berichtet Kreiskantor Röhrig.

Hörenswertes überrascht

„Du meine Seele singe“, zählte ebenfalls zu den musikalischen Wünschen aus der Kirchengemeinde und inspirierte das Duo Röhrig / Wettering zu einer weiteren Gestaltungsidee. Auf eines der kommenden Videos dürfen die Zuschauer besonders gespannt sein. „Wir arbeiten an einer Überraschung“, so Röhrig. Neben einem Instrument wird erstmalig auch eine Stimme zu hören sein, die den Chormitgliedern sehr bekannt vorkommen dürfte. „Mehr wird nicht verraten“, sagt Wettering und bringt Kamera und Mikrofone in Stellung, damit das Werk ganz Herz erwärmend klingen kann.

Herzenslieder sind auf Youtube zu erleben:

