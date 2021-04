Seelze

Auch im Jahr 2021 rufen die Stadt Seelze, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Garbsen-Seelze und die Region Hannover zur Teilnahme am Stadtradeln auf. Zwischen dem 6. und dem 26. Juni können alle Seelzer Bürgerinnen und Bürger bei dem Wettbewerb des Klimabündnisses ihre gefahrenen Kilometer nicht nur für sich selbst oder eine Gruppe, sondern auch für das Gesamtergebnis der Stadt sammeln. Das gilt ebenfalls für alle Pendler, die in Seelze arbeiten. Im vergangenen Jahr kamen dabei 59.363 Kilometer zusammen.

Aktion für den Klimaschutz

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht laut Luisa Terres von der städtischen Abteilung Stadtentwicklung und Stadtplanung das Bewusstsein für das Fortbewegungsmittel Fahrrad. „Ziele der Stadtradeln-Kampagne sind die Sensibilisierung für das eigene Mobilitätsverhalten, der Schutz des Klimas durch den bewussten Umstieg vom Auto auf das Fahrrad sowie die Förderung des Radverkehrs“, sagt sie.

Terres erhofft sich durch die Aktion zudem eine Reduzierung von Schadstoffen und Lärmemissionen, wodurch sich die Lebensqualität der Seelzerinnen und Seelzer deutlich erhöhen könnte.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, benötige lediglich ein verkehrstüchtiges Fahrrad, betont Terres. „Neben Privatpersonen sind auch Vereine, Betriebe, Kirchen, Schulklassen und die Politik herzlich eingeladen, in den Wettbewerb einzusteigen und für den Klimaschutz mitzuwirken.“ Gesammelt werden die Kilometer digital per App auf dem Smartphone. Aber auch Personen ohne Smartphone und Internetzugang können teilnehmen: Sie können ihre gefahrenen Kilometer den lokalen Projektkoordination mitteilen.

ADFC veröffentlicht attraktive Radtouren

Die für das Abschneiden im Wettbewerb wichtigen Kilometer können die Bürger am einfachsten auf dem täglichen Weg zur Arbeit sammeln, aber auch beim Einkaufen oder in der Freizeit. Wer noch einen daraufsetzen möchte, kann weitere Kilometer auf den vom ADFC Garbsen-Seelze präsentierten Radtouren sammeln.

Interessierte können sich ab jetzt kostenlos auf der Seite www.stadtradeln.de für den regionsweiten Wettbewerb anmelden. Bei weiteren Fragen können sie sich unter Telefon ( 051 37) 82 84 17 oder per E-Mail an seelze@stadtradeln.de an Luisa Terres sowie unter Telefon (0 51 31) 5 57 84 an Werner Meyer vom ADFC Garbsen-Seelze wenden. Weitere Informationen zum Stadtradeln und zu Aktionen finden sich zudem im Internet auf den Seiten www.adfc-garbsen-seelze.de und www.klimabuendnis.org/home.html sowie auf der Homepage der Stadt Seelze auf www.seelze.de.

Prämierungen für die Besten

Auch im Jahr 2021 sollen die engagiertesten Teilnehmer und Gruppen prämiert werden. Gemeinsam mit dem Umweltzentrum lobt die Region Hannover zudem einen Schulwettbewerb aus, bei dem auch kreative Aktionen in die Rangliste einfließen.

Von Curdt Blumenthal