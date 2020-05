Seelze

Simone Sommerfeld, Oliver Lindner und Ronny Müller vom Betriebshof haben jetzt zwei Beete auf dem Vorplatz des Alten Kruges bepflanzt, die zuletzt rund zwei Jahre lang von der Wirtin des angrenzenden Restaurants mit großer Einsatzfreude betreut worden waren.

Mit den neu gesetzten Pflanzen möchte die Stadt Seelze mit mehrjährigen Stauden eine für Insekten attraktive Fläche schaffen. So soll ein Mix aus Storchschnabel, Phlox, Katzenminze, Hortensie, Purpurglöckchen, Prachtspiere und Lavendel einerseits über einen langen Zeitraum attraktiv aussehen und andererseits Insekten mit Nektar versorgen. Deshalb sind ausschließlich Arten gewählt worden, die ihre Blüten nicht zeitgleich entwickeln. Auf diese Weise finden Insekten über einen längeren Zeitraum hinweg Nahrung.

Deko und farbiger Kies kamen nicht gut an

Die Pflege der Beete liegt damit wieder in städtischer Hand. „Wir hatten eigentlich mal die Idee, dass die Geschäftswelt die Pflege der kleinen Flächen übernimmt“, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume. Offenbar sei aber der Stil der Wirtin, die während ihrer Patenschaft in Dekoration und farbigen Kies investiert hatte, im Rathaus nicht gut angekommen. „Die Unbeweglichkeit einer Verwaltung hat sich da gezeigt“, sagt Blume.

Dabei hätte der farbliche Akzent gut zu der einst für Seelze angedachten Kunstmeile gepasst. Kunstobjekte oder besondere Elemente sollten von der Volksbank an der Wunstorfer Straße über die große Skulptur von Wolfgang Tiemann am Rathaus und das Obentraut-Denkmal bis in den Bürgerpark für Abwechslung im Stadtbild sorgen. Letztlich sei dieses Projekt aus Geldmangel nicht weiter verfolgt worden. „Das mit den Beeten am Alten Krug ist unglücklich gelaufen“, bedauert Blume.

Von Patricia Chadde