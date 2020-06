Seelze

Die Stadt Seelze und die Stiftung Help bieten Grundschulkindern wieder eine verlässliche Betreuung für die Sommerferien an. Dieses Angebot werde in diesem Jahr sogar von drei auf fünf Wochen ausgeweitet. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 28. Juni.

Eltern sollen entlastet werden

„Wir freuen uns, dass wir aufgrund der gelockerten Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Sommerferien eine Ferienbetreuung ermöglichen können“, sagt Julia Schneider vom Team Grundschulen der Stadt Seelze. Von Montag, 3. August, bis Freitag, 21. August, erwartet die Jungen und Mädchen in der Brüder-Grimm-Schule in Letter sowie in der Regenbogenschule in Seelze montags bis freitags jeweils von 8 bis 16.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Um den Kindern und Eltern nach den wochenlangen Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise weitere Möglichkeiten zu geben, bieten die Stadt und die Stiftung Help zusätzlich von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 31. Juli, von 8 bis 16.30 Uhr eine Betreuung in der Brüder-Grimm-Schule an, an der ebenfalls Kinder aus allen Seelzer Grundschulen teilnehmen dürfen. Mit diesem erweiterten Angebot in der Ferienbetreuung möchte die Stadt Seelze allen Eltern neue Möglichkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eröffnen – auch vor dem Hintergrund, dass etliche Eltern in den vergangenen Wochen angesichts der landesweit geschlossenen Schulen Urlaub nehmen mussten, um ihre Kinder betreuen zu können, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke.

Maximal zehn Kinder pro Gruppe

Für die zusätzliche Betreuung ist aus organisatorischen Gründen ausschließlich die Brüder-Grimm-Schule vorgesehen, erläutert Schneider. In dieser Schule ist die Stiftung Help auch während des gesamten Schuljahres als Kooperationspartner der Stadt in der Ganztagsbetreuung tätig. Nur bei sehr hoher Nachfrage und entsprechenden Kapazitäten an Betreuern werde die Stadt die Ferienbetreuung auf die Regenbogenschule ausweiten. Weil die Organisatoren selbstverständlich die Vorschriften der Landesregierung sowie diverse Hygieneregelungen im Zuge der Corona-Pandemie berücksichtigen müssten, könnten zur Minimierung des Infektionsrisikos maximal zehn Kinder pro Gruppe betreut werden. „Wir bitten um Verständnis, dass die Zahl der Betreuungsplätze daher auch aus diesem Grund begrenzt ist“, sagt Schneider. Sie rechne aber damit, dass viele Kinder zu ihren gewünschten Terminen an der Betreuung teilnehmen können. „Gemäß unserer Satzung über die ergänzende Betreuung in den Grundschulen haben alle Kinder, die eine Grundschule in der Stadt Seelze besuchen, die Möglichkeit, sich für die Ferienbetreuung anzumelden“, betont sie. Darüber hinaus können auch diejenigen Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden, zur Ferienbetreuung angemeldet werden.

Eine Woche kostet 60 Euro

Die Kosten für die Ferienbetreuung betragen jeweils 60 Euro pro Woche und Kind. Im Unterschied zu den Vorjahren werden die Eltern gebeten, ihren Kindern Verpflegung für den gesamten Tag mitzugeben, da die Beschäftigten aufgrund der Infektionsschutzregelungen vor Ort kein Essen zubereiten dürfen. „Wir hoffen, dass wir allen teilnehmenden Kindern trotz der Einschränkungen eine schöne Ferienzeit ermöglichen und wir die Eltern nach den Wochen mit hohem Betreuungsaufwand zugleich etwas entlasten können“, sagt Schneider.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmeldungen für die Ferienbetreuung der Stadt Seelze und der Stiftung Help als Kooperationspartner sind ab sofort bis Sonntag, 28. Juni, im Internet auf der Seite stiftung-help.de/ferien/ möglich.

Von Thomas Tschörner