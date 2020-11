Seelze

Die Stadt hat die beiden Holzskulpturen von Bildhauerin Susanne Siegl aus dem Bürgerpark entfernen lassen. Die sogenannten Feuerstämme hatten 24 Jahre lang am Rundweg an der Leineaue gestanden. Weil der Zahn der Zeit an den Eichenholzskulpturen genagt hatte, wurden sie jetzt aus Sicherheitsgründen abgebaut. Die Stadt plant aber, am gleichen Ort möglichst ähnliche neue Skulpturen aufzustellen.

Holz war morsch und von Holzwürmern befallen

„Die Standsicherheit war leider nicht mehr gewährleistet“, sagt Sybille Brenner von der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz. Die Skulpturen waren in weiten Teilen morsch und von Holzwurmlöchern überzogen. „Auch die Verschraubung hält in diesem Holz nicht mehr“, betont Betriebshofmitarbeiter Armin Oltrogge. Eine der beiden Skulpturen sei in den vergangenen Jahren bereits einmal, die andere sogar zweimal eingekürzt und neu aufgestellt worden, da der Sockel jeweils stark verwittert gewesen war. Ein erneutes Einkürzen sei schon aufgrund des allgemein schlechten Zustands nicht mehr in Frage gekommen, zumal auch die Spitzen der beiden Skulpturen inzwischen deutliche Feuchtigkeitsschäden, tiefe Risse und weitere altersbedingte Mängel gehabt hätten.

Das Holz der sogenannten Feuerstämme hat im Laufe der Jahre stark gelitten. Quelle: privat

Stadt nimmt Kontakt zu Künstlerin auf

Bereits vor dem Abbau der Skulpturen hatte Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro Kontakt zu Susanne Siegl aufgenommen. Die 1960 geborene Bildhauerin, die von 1981 bis 1989 an der FH für Kunst und Design in Hannover studiert hatte, hatte die 1996 im Bürgerpark aufgestellten Feuerstämme geschaffen. „Deshalb haben wir sie natürlich in die Gespräche zum Abbau und auch in die Gedanken für einen Ersatz einbezogen“, sagt Hartinger-Irek. Sobald die Finanzierung geklärt sei, sollen ähnliche Skulpturen möglichst im nächsten Jahr entstehen und aufgestellt werden.

