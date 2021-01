Letter

Auf dem südlichen Schulhofgelände des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) haben Mitarbeiter des Betriebshofes der Stadt Seelze mehrere Bäume gefällt. Der ursprünglich in dem Bereich vorhandene kleine Teich ist bereits zugeschüttet worden. Damit soll Platz für ein Unterrichtsgebäude in Modulbauweise geschaffen werden. Die Verwaltung kalkuliert mit rund 1,6 Millionen Euro für den Kauf der Container. Einschließlich zusätzlicher Arbeiten, etwa für die Pflasterung von Wegen und Entwässerung, kostet der Modulbau etwa 2,5 Millionen Euro, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke.

Der kleine Teich ist bereits zugeschüttet worden und jetzt eine Wiese. Quelle: Thomas Tschörner

Stadt plant Erweiterung des Gymnasiums

„Die Fällungen sind leider unausweichlich, um Platz für die zwölf Klassenräume zu schaffen“, sagt Fricke. Die Fläche zwischen dem Bolzplatz und dem früheren Schulteich werde dringend gebraucht. So sollen die Schülerinnen und Schüler aus zwölf Klassen während der umfangreichen Umbau- und Abrissarbeiten im Bereich des Südflügels sowie während des Baus mehrerer neuer Gebäude übergangsweise in dem dort entstehenden Modulbau unterrichten werden können. Das aus Container bestehende Gebäude werde nur vorübergehend genutzt. Denn die Stadt will das GBG erweitern: Der sogenannte Südflügel, die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule, werde abgerissen. Nach den derzeitigen Planungen soll voraussichtlich in drei Bauabschnitten ein neues Schulgebäude mit mehr als 40 Räumen, überwiegend Klassen- und Fachräume, entstehen. Denn die Schule mit rund 1200 Schülern ist an seine Grenzen gestoßen und soll deshalb mehr Raum bekommen. Der genaue Standort für den Neubau steht noch nicht fest, sagte Fricke. Die Stadt rechnet derzeit mit Kosten von etwa 45 Millionen Euro für die geplante Erweiterung der Schule, die 2026 fertig werden soll. Bis dahin würde der Modulbau benötigt.

Container werden Ende nächsten Monats aufgestellt

Wenn die Fläche nach Fällung der Bäume entsprechend hergerichtet ist, können die Container für das Modulgebäude aufgestellt werden. Nach aktuellem Planungsstand sollen sie ab Ende Februar montiert werden, sagte Fricke. Einschließlich der Möblierung werde mit einer Fertigstellung im Mai gerechnet. Allerdings könne das Wetter den Planern noch einen Strich durch die Rechnung machen und für deutliche Verzögerungen im vorgesehenen Ablauf sorgen.

Neue Bäume werden gepflanzt

„Sobald die Neu- und Umbauten fertiggestellt sind, kann auch der Modulbau wieder abgebaut werden“, sagt Fricke. Im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten soll auch das Außengelände der Schule überplant und neu angelegt werden. Als Ersatz für die gefällten Bäume sind dann auch Anpflanzungen junger Bäume auf dem künftigen Schulhof beabsichtigt. Die Verwaltung plant für März eine Informationsveranstaltung für die Kommunalpolitik, in der das Bauvorhaben vorgestellt wird.

