Seelze

Auch die Seelzer Sportvereine bekommen einen Lichtblick: Ab Montag gibt die Stadt unter bestimmten Voraussetzungen wieder Sportplätze und Sporthallen frei. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Arbeitskreis der Seelzer Sportvereine und der Stadt Seelze. „Uns allen gemeinsam liegt am Herzen, insbesondere Seelzer Kindern und Jugendlichen wieder mehr Bewegungsmöglichkeiten zu geben“, erklärt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit der Stadt Seelze.

Erlaubt wird die Nutzung der Sporthallen und Sportflächen allerdings nur für den Familien- und Individualsport wie zum Beispiel Tischtennis und kontaktlose Formen des Karates. Sportanlagen im Freien werden zudem für Gruppen von bis zu fünf Kindern unter 14 Jahren unter der Anleitung eines negativ auf Corona getesteten Trainers freigegeben.

Stadtverwaltung wartet lange

Während Kinder und Familien in Hannover schon lange wieder unter Einbehaltung der Corona-Bestimmungen auf zahlreichen Sportplätzen aktiv sein können, sind die Sportplätze in der Obentrautstadt bis einschließlich Sonntag komplett gesperrt geblieben. Kaemmerer begründet diese Vorsichtsmaßnahme mit der zeitweise hohen Inzidenz in Seelze: „Vor dem Hintergrund hoher Inzidenzzahlen in Seelze haben sowohl die Verwaltung als auch die Vereine die Entwicklung der Corona-Pandemie und die der rechtlich zulässigen Sportmöglichkeiten zunächst beobachtet, bevor die Pläne zur Wiedereröffnung konkretisiert werden konnten.“

Hoher Arbeitsaufwand für die Vereine

Insgesamt sechs Seelzer Sportvereine haben sich direkt im Nachgang an das Gespräch zwischen Arbeitskreis und Stadt zu den Öffnungen erkundigt. Mit einer Sportplatz- oder Hallennutzung liebäugeln laut dem Arbeitskreis die SG Letter, der SV Velber, der TV Lohnde, der TuS Seelze und der TTV Seelze. Doch laut Arbeitskreis-Vorstand Frank Schünke werden die allerwenigsten Vereine direkt am Montag Sportangebote machen können. Neben neuen Belegungsplänen, inklusive Planung der erforderlichen Hygienereinigungen, müssen die Vereine Strukturen für die Dokumentationspflicht schaffen. Neben der klassischen Dokumentation per Zettel und Stift können die Vereine auch auf die neue Luca-App zurückgreifen.

Arbeitskreis ist sehr zufrieden

Dem Arbeitskreis Seelzer Sportvereine sei die Tragweite des Projekts bewusst. „Es ist eine große Herausforderung und Verantwortung, die auf die Vereine zukommt“, erklärt Schünke. Er erwartet, dass der Seelzer Ordnungsdienst Einsicht in Belegungspläne bekommen wird und die Einhaltung der Regelungen stichprobenartig kontrollieren wird. Eins steht für Schünke bereits jetzt fest: „Wir sind sehr zufrieden mit den Gesprächen und ich möchte noch einmal hervorheben, dass die Stadt Seelze uns sehr entgegenkommt.“ Er hofft, dass es analog zum vergangenen Jahr im Sommer wieder zu mehr und mehr Erleichterungen kommt und unter freiem Himmel in Kleingruppen Sport gemacht werden kann.

Von Curdt Blumenthal