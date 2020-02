Seelze

Um die Anzahl der Ratten im Stadtgebiet zu begrenzen, haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs in allen Stadtteilen Köder in Kanalschächten aufgehängt. Damit hat die Stadt Seelze mit der jährlichen, vorsorglichen Rattenbekämpfung im Abwasser-Kanalnetz begonnen.

Sperrungen kleinerer Fahrbahnabschnitte

„Es kann während dieser Arbeiten zu kurzfristigen Sperrungen kleinerer Fahrbahnabschnitte und entsprechend zu Verkehrsbehinderungen kommen“ erklärt Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. Hierfür bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Die Stadt ruft alle Seelzer auf, verstärkte Rattenaufkommen zu melden. Während der städtische Betriebshof auf öffentlichen Flächen die Bekämpfung übernimmt, sind Eigentümer auf Privatgrundstücken verpflichtet, selbst gegen Rattenbefall vorzugehen. Auch müssen sie diesen der Abteilung Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit der Stadt mitteilen. Alexander Klein steht Betroffenen unter Telefon (05137) 828245 oder per E-Mail an alexander.klein@stadt-seelze.de als Ansprechpartner zur Verfügung. Eigentümer privater Grundstücke können aber auch die kostenlosen Beratungsgespräche zur effektiven Rattenbekämpfung der Stadt Seelze in Anspruch nehmen.

Essensreste fachgerecht entsorgen

„Um die Rattenpopulation möglichst gering zu halten, bittet die Stadt Seelze alle Bürger darum, Essensreste nicht über die Toilette in die Kanalisation zu spülen, da die Tiere dadurch angelockt werden und Nahrung finden können“, informiert Fricke. Diese Abfälle gehören, so der Pressesprecher, zur Entsorgung in den Restabfall.

Ratten werden auch durch privaten Kompost im Garten angelockt, wenn Nahrungsmittel hinzugefügt werden. Die Bürger sollten auch bei der Winterfütterung von Vögeln darauf achten, dass Ratten keinen Zugang zu diesem Futter haben, so Fricke. Insbesondere sollten die Bürger ganzjährig darauf verzichten, Tauben im Stadtgebiet zu füttern, da dadurch regelmäßig auch Ratten Nahrung finden und sich entsprechend vermehren können.

Von Heike Baake