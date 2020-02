Seelze

Rund 170 Seelzern aus 120 Wohnungen hat im vergangenen Jahr gedroht, plötzlich kein Dach über dem Kopf mehr zu haben. „Damit gehörte die Hilfe bei sogenannten Wohnungsnotfällen auch 2019 zu einem der wichtigsten und zugleich erfolgreichen Unterstützungsangebote im Bereich der sozialen Arbeit der Stadt Seelze“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Allen Betroffenen habe die Stadtverwaltung helfen können.

Gründe für Verlust der Wohnung sind unterschiedlich

Wer von Wohnungslosigkeit bedroht sei, könne oft schlicht die Miete nicht mehr zahlen, habe hohe Schulden oder müsse eine unerwartete Nachzahlung der Nebenkosten leisten, sagt Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Betreuung. Auch Suchterkrankungen könnten dazu führen, dass kein Geld mehr für die Miete übrig ist. Weitere Gründe für eine Kündigung könnten Eigenbedarf des Vermieters sowie unrechtmäßige Mietminderungen sein. Neben Kündigungen, die den Betroffenen noch etwas Zeit zur Vorbereitung geben, könnten Menschen auch kurzfristig ihr Heim verlieren, etwa bei Trennungen, Streit mit der Familie oder WG-Partnern sowie bei baulichen Mängeln und Bränden.

2019 gab es in Seelze 120 Wohnungsnotfälle

Insgesamt registrierte die Verwaltung im vergangenen Jahr 120 gemeldete Wohnungsnotfälle, von denen rund 170 Seelzer betroffen waren. Darunter waren 28 Kündigungen, 40 Räumungsklagen und 52 drohende Wohnungsverluste aus anderen Gründen. 22 Frauen und Männer hätten in diesen Fällen vorübergehend in einer städtischen Unterkunft untergebracht werden müssen. In allen anderen Fällen konnte der Verlust der Wohnung entweder abgewendet werden oder mithilfe der Wohnraumvermittlung der Stadt rechtzeitig Ersatz beschafft werden.

Verwaltung leistet schnelle Hilfe

„Dabei gilt stets: Wer von Wohnungslosigkeit betroffen ist, erhält bei der Stadtverwaltung schnelle und unbürokratische Hilfe“, betont Fricke. Das Amtsgericht informiere bei Räumungsklagen oder -terminen automatisch die Stadt. So könne den Betroffenen sofort Hilfe angeboten werden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Zudem meldeten auch die Vermieter drohende Notfälle. Die Sachbearbeiter der Abteilung Soziale Betreuung würden dann sofort Kontakt zu den Betroffenen aufnehmen. Eine Hilfe, die in der Regel dankbar angenommen werde: „Mich hat noch nie jemand weggeschickt, wenn wir unsere Hilfe angeboten haben“, sagt Thilo Quanz. Seit vier Jahren unterstützt er in Seelze Menschen in Notlagen aller Art.

Stadt vermittelt zwischen Mietern und Vermietern

Wenn die Betroffenen noch keine neue Wohnung gefunden haben, sei schnelles Handeln wichtig. „Manchmal können wir den Wohnungsverlust noch abwenden, wenn Streitigkeiten mit den Vermietern beigelegt werden können oder Darlehen für Mietschulden möglich sind“, sagt Sachbearbeiterin Anika Voss. Daher unterstütze die Stadt die Betroffenen bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, vermittele an Mieterschutzbund oder Schuldnerberatung und begleite die Klienten zum Jobcenter.

Schufa-Eintrag kann Wohnungssuche erschweren

Bei einem Verlust der Wohnung sei es oft schwer, eine neue Bleibe zu finden. Viele Menschen hätten sogenannte Zugangsschwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt. Dazu zählten etwa Gefängnisaufenthalte, keine geregelte Arbeit und Schufa-Einträge. Auch wer sehr jung oder sehr alt sei, habe es gewöhnlich schwer, auf dem freien Markt eine Wohnung zu finden. Zudem könnten Diskriminierungen aufgrund der Herkunft eine Wohnungssuche erschweren. Deshalb würde die Abteilung Soziale Betreuung eng mit der Wohnungsvermittlung, den Integrationslotsen und den Mitarbeitern für Soziale Leistungen sowie des Jobcenters zusammenarbeiten. „Wir helfen auch, Schufa-Einträge zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren“, erklärt Voss.

Oft helfen Freunde und Eltern

Nicht jeder, der keine Wohnung habe, sei obdachlos. So würden einige Betroffene bei Freunden oder Verwandten unterkommen oder sich vorübergehend ein Hotel oder eine einfache Unterkunft leisten. Dazu seien sie verpflichtet und erhielten dabei Unterstützung. „Wir rufen durchaus auch mal bei den Eltern an und sorgen dafür, dass der rausgeworfene erwachsene Sohn doch wieder zuhause Unterschlupf erhält“, sagt Quanz.

Niemand landet in Seelze auf der Straße

Die Verwaltung nennt den Wohnungsmarkt in Seelze „grundsätzlich sehr angespannt“. Die Zahl an geförderten Sozialwohnungen, die berechtigten Menschen zur Verfügung gestellt werden können, sei gering. Deshalb würden die Betroffenen, die keine neue Wohnung oder andere Bleibe fänden, vorübergehend in städtischen Wohnungen oder Obdachlosenunterkünften untergebracht. „Die wichtigste Botschaft ist: In Seelze landet niemand auf der Straße“, sagt Stefan Oltsch. Notunterkünfte seien nur eine vorübergehende Lösung. Die Stadt helfe diesen Menschen, bald wieder auf eigenen Füßen zu stehen.

Abteilung Soziale Betreuung hilft bei drohendem Verlust

Wer Hilfe bei einem drohenden Verlust der Wohnung benötigt, kann in den offenen Sprechzeiten montags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr im Rathaus sein Problem vortragen. Thilo Quanz und seine Kollegen sind zudem unter Telefon (05137) 828337 oder per E-Mail an thilo.quanz@stadt-seelze.de erreichbar. Weitere Kontaktdaten der Mitarbeiter der Abteilung Soziale Betreuung sind auf der städtischen Homepage seelze.de zu finden.

Von Thomas Tschörner