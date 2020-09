Letter

Anfang 2021 starten voraussichtlich die Bauarbeiten – die Sanierung der Schulschwimmhalle in Letter nimmt damit Gestalt an. „Die Stadt Seelze hat nun den entsprechenden Bauantrag eingereicht und rechnet mit einer zügigen Bewilligung“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Die Gesamtkosten werden auf circa 4,6 Millionen Euro kalkuliert. Der Rat der Stadt Seelze hatte sich bereits im Dezember 2017 nach längerer Diskussion für die Sanierung und den Erhalt des Hallenbades ausgesprochen. Damals war die Stadt allerdings noch von Kosten von rund 3,6 Millionen Euro ausgegangen.

Planungsgruppe erstellt Sanierungsplan

Die Planungsgruppe Hildesheim (PGH), ein Ingenieurbüro für Bäder- und Sportstättenbau erstellten in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Seelze einen aufwendigen Sanierungsplan. „Die Generalplanungsgesellschaft brachte dabei insbesondere bezüglich der technischen Anlagen eines Hallenbades eine hohe Expertise mit ein“, betont Kornelia Sargin, Leiterin des Fachbereichs Baumanagement & Baubetrieb der Stadt Seelze. Darüber hinaus habe die Stadt Seelze den Verein Die Qualle, der das 1972 als Schulschwimmhalle gebaute Bad seit 1996 betreibt, in die Planung mit einbezogen.

Anzeige

Halle bleibt eineinhalbe Jahre geschlossen

Für ungefähr 18 Monate muss die Schulschwimmhalle geschlossen bleiben, sobald die umfangreichen technischen und energetischen Sanierungsarbeiten beginnen. Die Halle enthält in dieser Zeit unter anderem eine neue Lüftungsanlage, eine moderne Wasseraufbereitung und neue Sanitäranlagen. Weitere Umbauten sind im Bereich des Brandschutzes, der energetischen Sanierung der Außenwände sowie im Umkleidebereich und im Foyer vorgesehen. Auch soll eine Rampe im Bereich vor dem Eingang einen barrierefreien Zugang in das Bad gewährleisten. Zusätzlich wird das Schwimmbad in allen weiteren Bereichen behindertengereich umgestaltet.“ Zu diesem Zweck wird auch er Umkleidebereich neue aufgeteilt und zudem neue Schränke und Wechselkabinen installiert“, berichtet Fricke.

Weitere HAZ+ Artikel

Land Niedersachsen fördert Sanierung mit einer Million

Die Stadt Seelze rechnet für die Sanierung mit Kosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro. Die bereits im vergangenen Jahr erarbeitete Projektplanung habe unter anderem dazu geführt, dass das Land Niedersachsen die Stadt Seelze im Rahmen des Programms zur Sportstättensanierung mit der Förderhöchststumme von einer Million Euro bei der Umsetzung unterstütze, sagte Fricke.

Die Schulschwimmhalle soll planmäßig, sofern die Bauarbeiten tatsächlich Anfang 2021 beginnen können, im Sommer 2022 wieder eröffnet werden. Bis dahin können weder Schulen noch Vereine und private Badegäste das Hallenbad nutzen. Zumindest für Schulen und Vereine bemüht sich die Stadt um Alternativen. „Die Stadt Seelze ist sowohl mit dem Betreiberverein Die Qualle als auch mit den Schwimmsparten der örtlichen Vereine und Institutionen sowie den betreffenden Schulleitungen weiter im Gespräch, wie sich während der Dauer der Sanierung und der damit verbunden Schließung andernorts Ersatzschwimmzeiten ermöglichen lassen“, erklärt der Stadtsprecher.

Von Heike Baake