Seelze

Die Stadt Seelze lässt die geplanten Grundschulstandorte in Seelze-Süd und Harenberg auf Kampfmittel wie Bomben und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. Wie Stadtsprecher Carsten Fricke mitteilt, werden Beschäftigte eines von der Stadt beauftragten Betriebes ab Montag, 21. Juni, an zahlreichen Verdachtspunkten im Einsatz sein. Damit kämen die vorbereitenden Arbeiten für die beiden neuen Grundschulen weiter voran.

Sondierungen ergeben zahlreiche Anomalien

Schon in den vergangenen Wochen hätten die Fachleute auf beiden Flächen die bei solchen Bauvorhaben üblichen Kampfmittelsondierungen vorgenommen, sagte Fricke. Auf dem westlich von Seelze-Süd gelegenen Grundstück, das für den Neubau der Grundschule vorgesehenen ist, bestimmten sie unter anderem mithilfe eines Spezialfahrzeugs 604 sogenannte Anomalien. Auf der Brachfläche am westlichen Ortsausgang von Harenberg als geplantem neuem Grundschulstandort hatten sie insgesamt 215 dieser Anomalien festgestellt.

Ursache für Verdachtspunkte sind unklar

„Grundsätzlich können diese Anomalien sehr viele Ursachen haben“, erläutert Fricke. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass sich auf den beiden Flächen auch Blindgänger oder andere Kampfmittel aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs befinden. „Daher muss jeder dieser Verdachtspunkte gehoben werden, um Gefahren vor dem Beginn der Bauarbeiten bestmöglich auszuschließen“, betont er. Da die meisten der festgestellten Anomalien in einer Tiefe von lediglich bis zu 50 Zentimetern festgestellt worden seien, könnten in diesen Fällen die verdächtigen Objekte mit Handwerkzeugen freigelegt werden. Tiefer liegende Verdachtspunkte würden dagegen meist mithilfe eines kleinen Baggers gehoben.

Drohne sucht Grundstücke auf Wildtiere ab

Um diese Arbeiten zu unterstützen, haben Beschäftigte des städtischen Betriebshofs die beiden Brachflächen am Donnerstagvormittag gemäht. „Aufgrund der Vorgaben des Artenschutzes hat die Stadt Seelze die Flächen zuvor eingehend auf Wildtiere und insbesondere auf deren Nachwuchs überprüfen lassen. Dafür kam unter anderem die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz“, sagt Fricke. Im Vorfeld hätte die Stadtverwaltung zudem Seelzes ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten Willi Raabe in die Planungen mit einbezogen. Raabe sei bei der Kontrolle der Flächen mithilfe der Drohne sowie bei den direkt anschließenden Mäharbeiten vor Ort gewesen.

Start ist in Seelze-Süd

Die Untersuchungen der Flächen beginnen voraussichtlich in Seelze-Süd. Die Stadt rechnet damit, dass sie rund zwei Wochen andauern werden. Anschließend wird das Schulgrundstück in Harenberg untersucht, wofür etwa eine Woche kalkuliert wird. Für den Fall eines Fundes eines Blindgängers oder anderer Kampfmittel habe die Stadt Seelze bereits Vorkehrungen getroffen und Sicherheitsbereiche für mögliche Straßensperrungen und Evakuierungen umliegender Wohngebiete eingerichtet. „Diese Pläne werden wir aber hoffentlich in der Schublade lassen können“, sagt Fricke.

Stadt hatte zuletzt Friedhöfe überprüfen lassen

Zuletzt waren derartige Vorkehrungen im Juli und im September 2019 im Seelzer Stadtgebiet erforderlich. Damals untersuchten Fachleute jeweils mehrere Verdachtspunkte auf den städtischen Friedhöfen in Seelze und in Harenberg. Auf beiden Flächen stellten die Experten jedoch keine Kampfmittel fest und konnten daher Entwarnung geben.

Von Thomas Tschörner