Harenberg

In den kleinen Beeten entlang der Fahrbahn an den Böhmschen Wiesen in Harenberg stehen seit dieser Woche wieder junge Bäume. Die Gartenbaufirma Pöpperling setzt dort 16 Bäume der Sorte Säulenförmiger Spitzahorn ein. Sie ersetzen die Anfang März abgesägten Zierbirnen. Die Stadt ließ diese fällen, weil herabfallende Früchte massiv Wespen angezogen hatten. Zudem hatte sich das Fruchtfleisch regelmäßig großflächig auf der Straße und dem Fußweg verteilt und für Rutschgefahr gesorgt. Die Fällung der bienenfreundlichen Obstbäume hatte bei vielen Seelzerinnen und Seelzern für Kritik gesorgt, – darunter auch der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Willi Raabe.

„Dass die Bäume von einem Tag auf den anderen gefällt wurden, hat mich wütend gemacht“, sagt Raabe. Allerdings gibt er auch zu, dass man sich heute nicht mehr für Zierbirnen als Bepflanzung von Wohnstraßen entscheiden würde. Bei der Wahl der neuen Bepflanzung hat die zuständige Fachabteilung im Rathaus Raabe mit einbezogen. Es habe einen sehr „konstruktiven Austausch“ gegeben, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Nach der Kritik an der unangekündigten Fällung der Zierbirnen hatte die Stadt bereits angekündigt, dass der Naturschutzbeauftragte und auch die Öffentlichkeit bei ähnlichen Maßnahmen früher eingebunden und informiert werden sollen. Dieses Vorgehen war auch in einem Ratsbeschluss bestätigt worden.

Am Straßenrand stehen nun 16 Bäume der Sorte Säulenförmiger Spitzahorn. Quelle: Linda Tonn

Ähnliche Wuchsform wie Hainbuchen

Mit dem Spitzahorn an den Böhmschen Wiesen in Harenberg ist Raabe zufrieden: „Die Blattfarbe ist zwar ein wenig anders als die der Hainbuchen, die ebenfalls in der Straße stehen“, sagt er. Aber die Wuchsform sei ähnlich. Zudem sei die Sorte ein Blütenbaum und damit auch sehr insektenfreundlich. „Ich bin überzeugt, dass es der richtige Baum in der richtigen Lage ist“, sagt Raabe.

Bei der Wahl von Bäumen für die Straßenbepflanzung spielten verschiedene Aspekte eine Rolle, sagt Matthias Kuhlmann von der Abteilung Mobilität und Entwässerung. Diese ist auch zuständig für die Bepflanzungen an den Straßen. Teilweise lägen unter den Beeten am Straßenrand Leitungen und Kabel, die erreicht werden müssten. Zudem müssten die Bäume auch bei Trockenheit bestehen und resistent gegen Schädlinge sein. „Dann sind natürlich auch ästhetische Aspekte wichtig“, so Kuhlmann.

Die jungen Bäume, die die Firma Pöpperling nun in Harenberg eingesetzt hat, sind etwa sechs Meter hoch und bereits 12 bis 15 Jahre alt. Die Äste beginnen erst in 2,5 Meter Höhe, damit der Verkehr nicht beeinträchtigt wird. „Wir werden sie noch mit einem Sonnenschutz anstreichen“, sagt Kuhlmann. Das sei eine gummiartige Masse, die mitwachse. Außerdem werde in den Beeten ein künstlicher Gießrand aus Kunststoff eingesetzt, der das Wasser halten soll. Obwohl der Spitzahorn sehr hitze- und trockenheitsverträglich sei, müsse man ihn im Sommer regelmäßig gießen, sagt Kuhlmann. „Durch den Gießrand wird diese Arbeit aber erleichtert.“

Von Linda Tonn