Seelze

Die Stadt Seelze will bis zum Jahr 2022 insgesamt 23 Ladesäulen für E-Autos errichten. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Möglichst zeitnah soll eine Ladestation auf dem Parkplatz am Rathaus entstehen.

Bislang gibt es erst eine öffentliche E-Ladesäule

Die Stadt verweist in ihrer Vorlage für den Rat auf das Ziel der Bundesregierung, den Kohlendioxidausstoß zu verringern. Weil der Verkehrsbereich zu den großen Produzenten von CO2 gehört, soll es mehr E-Autos geben, die mit klimaneutral hergestellten Strom betrieben werden. Dafür sei aber eine öffentliche E-Ladeinfrastruktur erforderlich. Und daran hapert es bislang in der Obentrautstadt: Aktuell gibt es lediglich eine E-Ladesäule auf dem öffentlich zugänglichen Privatgelände des Fachmarktzentrums an der Hannoverschen Straße. Die Stadt verweist auf ihren Vorbildcharakter in Sachen Klimaschutz. Deshalb sei anzustreben, entsprechende Ladesäulen im Stadtgebiet bereitzustellen.

Nachholbedarf wegen Nähe zum VW-Werk

Der Nachholbedarf in Sachen Ausbau von E-Ladestationen ergibt sich aus Sicht der Stadt auch wegen der Nähe zum VW-Werk in Stöcken. Die VW-Mitarbeiter können vergünstigt E-Autos kaufen und wohnen zu einem nennenswerten Anteil in der Obentrautstadt. Zudem sei das Stöckener Werk auch Leitwerk für leichte Elektro-Nutzfahrzeuge.

Diese Standorte sind vorgesehen

Im gesamten Stadtgebiet sind 23 Ladesäulen für E-Autos geplant. Davon sollen zwei in Dedensen und jeweils eine in Gümmer und Lohnde entstehen. Für den Stadtteil Seelze sind vier Stationen vorgesehen, unter anderem am Rathaus und Hannoversche Straße/Ecke Bremer Straße. In Seelze-Süd sollen zwei Säulen aufgestellt werden. Für Letter sind ebenfalls vier Ladesäulen geplant, eine weitere für Letter-Süd. Velber soll zwei Stationen erhalten, ebenso Almhorst. Jeweils eine Ladesäule ist für Harenberg, Döteberg, Kirchwehren und Lathwehren vorgesehen. Die Verwaltung habe bei der Planung die Rückmeldungen der Ortsräte berücksichtigt, sagte Stadtbaurat Dirk Perschel.

Klimaschutzmanager erstattet Bericht

Am Rathaus soll die E-Ladesäule nach dem Willen der Stadt möglichst zeitnah aufgebaut werden. Für die übrigen 22 Säulen ist vorgesehen, dass diese bis 2022 betriebsbereit sind. Über den Fortschritt soll der städtische Klimaschutzmanager einmal pro Quartal berichten. Um einen Flickenteppich mit verschiedenen Ladestationen und -betreibern zu vermeiden, plant die Stadt ein Wettbewerbsverfahren. Dabei soll bei Nachbarkommunen angefragt werden, ob Interesse an einer gemeinsamen Ausschreibung besteht. Damit könnte die Attraktivität für Anbieter aufgrund höherer Volumina erhöht werden.

Von Thomas Tschörner