Seelze

Die Imagefilmreihe der Stadt Seelze hat erneut Zuwachs bekommen. Teil sieben der Serie widmet sich voll und ganz dem Thema Ehrenamt in der Stadt. Ob Musikvereine, Chöre, Orchester, die Kulturinitiative, Laienspielgruppen, der Verein Historische Maschinen, der Seelzer Brotkorb verschiedene Selbsthilfegruppen, die Pfadfinder, die DLRG-Rettungsschwimmer, zahlreiche Sportvereine oder der Naturschutzbund – es gibt kaum einen Bereich, in dem sich die Seelzer nicht ehrenamtlich engagieren. Erstmals präsentiert wurde das Werk anlässlich des ersten Online-Neujahresempfangs von Stadt und dem Verein für Handel und Gewerbe (HGS).

Neuer Film ist bisher der längste

„Mit zwei Minuten und 19 Sekunden ist dieser Film der längste der Imagefilme geworden“, sagte Gabriele Hartinger-Irek, im Rathaus zuständig für Kultur und Ehrenamt. Geschuldet sei diese Länge der umfangreichen Vielfalt, in der das Ehrenamt in Seelze ausgeübt wird.

Teil acht widmet sich der Stadtgeschichte

Während die anderen sechs Teile der Reihe von Werbefilmer Yener Sulcuk gedreht wurden, hat dieses Mal Benjamin Huk die Regie geführt. Gedreht wurden die einzelnen Sequenzen bereits im Sommer. Zu sehen ist der Film ab sofort auf der Homepage der Stadt unter seelze.de und auf der Internetplattform Youtube unter Eingabe der entsprechenden Suchwörter. Auch die weiteren Teile der Werbereihe zu den Themen Freiwillige Feuerwehr, Musikschule, Wohnen und Leben in Seelze, Willkommen in Seelze, Die Stadt als Arbeitgeber, Ausbildung und Studium bei der Stadt sowie Freizeit, Naherholung und Kultur stehen weiterhin im Internet zum Abruf bereit. In Vorbereitung sei bereits auch Teil acht der Reihe, der sich dem Thema Stadtgeschichte widmen wird, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit.

Von Sandra Remmer