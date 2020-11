Seelze

Nachdem die Stadt Seelze und der Verein für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) sich bereits vor rund zwei Wochen dazu entschieden haben, das Seelzer Lichtermeer abzusagen, wird es aufgrund der Corona-Pandemie nun auch keine Illumination in der Innenstadt geben, teilt Carsten Fricke aus dem Rathaus mit. Als Grund für diese Entscheidung nennt der Stadtsprecher die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Die Region Hannover meldete am Freitag 50 Infizierte in der Obentrautstadt, die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 105,2.

Auch Lichtaktion fällt Corona zu Opfer

„Entscheidend ist das aktuelle Infektionsgeschehen mit inzwischen stark ansteigenden Fallzahlen in der gesamten Region Hannover und nun auch in Seelze“, sagt Fricke, der im Rathaus für das Stadtmarketing zuständig ist. „Vor dem Hintergrund dieses starken Anstiegs der nachgewiesenen Erkrankungen sowie der Aufrufe, persönliche Begegnungen auf ein Minimum zu beschränken, erscheint eine solche Lichtaktion nicht mehr sinnvoll und auch nicht mehr vertretbar“, sagt Fricke.

Einzelhandel öffnet nicht länger

Die Stadt Seelze und die HGS hatten das für Freitag, 20. November, geplante Seelzer Lichtermeer schon vor Inkrafttreten der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen abgesagt, als verbleibenden Lichtblick für diesen Tag allerdings auf eine stimmungsvolle Illumination im Stadtzentrum gesetzt. „Da aufgrund der seit Montag geltenden Verordnung aber im gesamten November alle Gastronomiebetriebe geschlossen sind und diesen lediglich ein Außerhausverkauf von Speisen und Getränken gestattet ist, würde das beabsichtigte Einkaufserlebnis in wesentlichen Bereichen fehlen“, erläutert Fricke. Auch viele Einzelhändler hätten daher verständlicherweise nicht mehr geplant, ihre Öffnungszeiten zu diesem Anlass zu verlängern.

Hoffnung liegt auf nächstem Jahr

„Aus all diesen Gründen ist es angebracht, auch auf die Illumination in der Innenstadt im Sinne der Kontaktbeschränkungen zugunsten des allgemeinen Gesundheitsschutzes zu verzichten“, sagt Fricke. Gemeinsam hoffen die Stadt Seelze und die HGS nun darauf, im nächsten Jahr ein umso schöneres Seelzer Lichtermeer 2021 ausrichten zu können.

Abgesagt wegen der Pandemie ist außerdem die Adventsaktion der HGS. Auch die beliebten Glühweinhütten vor dem Alten Krug in Seelze und auf dem Kastanienplatz in Letter werden in diesem Jahr nicht aufgebaut werden. Hoffnung hat der HGS-Vorstand jedoch, dass es möglicherweise eine spontane Alternativveranstaltung in Kooperation mit dem Restaurant Hafenblick geben kann.

Von Sandra Remmer