Seelze

Wegen der Corona-Pandemie mit derzeit steigenden Fallzahlen sagt die Stadt Seelze das diesjährige Lichtermeer ab, das für Freitag, 20. November, geplant war. Die Stadt und der Verein Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) bitten als Organisatoren der Aktion die Bürger um Verständnis. Als kleinen Ersatz soll es aber eine stimmungsvolle Illumination des Stadtzentrums geben – mit der Möglichkeit, die Öffnungszeiten der Geschäfte zu verlängern.

Organisatoren hatten auf reduziertes Programm gehofft

„Die deutlich steigenden Corona-Fallzahlen der vergangenen Wochen lassen das Seelzer Lichtermeer leider nicht zu“, betont Bürgermeister Detlef Schallhorn. „Das bedauern wir natürlich sehr.“ Die Stadt Seelze und die HGS hatten bis vor Kurzem noch auf ein Lichtermeer mit einem reduzierten Programm gehofft. Doch spätestens Ende der vergangenen Woche habe sich abgezeichnet, dass auch dies aufgrund der nachvollziehbaren Kontaktbeschränkungen, die in den entsprechenden Verordnungen und Allgemeinverfügungen aufgeführt sind, nicht zulässig und auch nicht verantwortbar sein werde, teilte Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze mit.

Anzeige

Illumination soll es trotzdem geben

Ganz ins Wasser fallen soll die besondere Beleuchtung des Zentrums allerdings nicht. Als Lichtblick für alle Seelzer sei für Freitag, 20. November, eine stimmungsvolle Illumination des Stadtzentrums geplant, begleitet von verlängerten Öffnungszeiten mehrerer Geschäfte. „Wir müssen natürlich die Entwicklung der nächsten vier Wochen abwarten, doch wir wollen für die Bürger sowie die Gewerbetreibenden und ihre Beschäftigten nach der Absage des Lichtermeers mit schönen Licht-Akzenten ein positives Signal setzen“, sagt Fricke. Geplant ist, die Hannoversche Straße im Abschnitt zwischen dem Rathausplatz und der Bremer Straße sowie die Straße Am Kreuzweg für einen Abend in ein besonderes Licht zu tauchen. Auf ein Programm wie beim Lichtermeer mit Musik und Kleinkunst werde jedoch vollständig verzichtet. Die Seelzer Firma Lichtklang Veranstaltungstechnik hat sich bereits an die HGS-Mitglieder gewandt und auf ihr Angebot in Sachen Beleuchtung und Lichteffekte für Ladengeschäfte aufmerksam gemacht.

Geschäfte können länger öffnen

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten können die Geschäftsleute, Dienstleister und Gastronomen ihre Öffnungszeiten verlängern. Etliche Gewerbetreibende würden bereits planen, an diesem Abend für ihre Kunden bis 20 Uhr zu öffnen und in ihren Geschäften zusätzliche attraktive Angebote zu schaffen. „Außerdem können die Gewerbetreibenden eine Sondernutzungsgenehmigung anfragen, um vor ihren Geschäften und Betrieben besondere Aktionen zu starten“, erläutert Fricke. Dies gilt insbesondere für Stände, die unter Berücksichtigung der Abstandsgebote und weiterer Hygieneregeln betrieben werden könnten. Fricke betont aber, dass dies alles unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie stehe. Anfragen zur Genehmigung einer solchen Sondernutzung können Gewerbetreibende an die Untere Verkehrsbehörde der Stadt unter Telefon (05137) 828248 richten. Gewerbetreibende, die für einen geplanten Stand eine Ausschankgenehmigung benötigen, können sich bei der städtischen Gewerbestelle unter Telefon (05137) 828250 über die aktuell geltenden Möglichkeiten und Auflagen informieren.

Stadt hofft auf nächstes Jahr

Unterdessen richten Stadt und HGS den Blick für das Seelzer Lichtermeer bereits nach vorn. „Für das nächste Jahr hoffen wir natürlich, ein umso schöneres Seelzer Lichtermeer 2021 ausrichten zu können“, sagt Bürgermeister Detlef Schallhorn.

Von Thomas Tschörner