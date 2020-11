Seelze

In diesem Jahr fällt das Gedenken der Toten und Opfer von Krieg und Gewalt am Volkstrauertag noch stiller aus als sonst. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird es im Seelzer Stadtgebiet am Sonntag, 15. November, keine öffentlichen Gedenkfeiern geben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Stattdessen sind in allen elf Seelzer Stadtteilen Kranzniederlegungen in einem coronakonformen kleinen Kreis – meist bestehend aus dem Ortsbürgermeister und einer zweiten Person – geplant.

Redebeiträge müssen entfallen, ebenso wie die Beteiligung der örtlichen Vereine. Auch eine musikalische Begleitung durch Musikzüge der Feuerwehren wird es nicht geben. In einigen Ortsteilen laden die Kirchengemeinden allerdings zu einem Gottesdienst.

In Almhorst legt Patricia Gorski-Schmidt, die Vorsitzende des Männergesangsvereins und des Gemischten Chores Almhorst, in stillem Gedenken einen Kranz am Denkmal nieder. In Dedensen treffen sich Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann und Ortsratsmitglied Klaus-Friedl Salein am Ehrenmal an der Kirche, um dort einen Kranz zu platzieren.

Zum Volkstrauertag lädt die Kirchengemeinde in Döteberg für 11.30 Uhr zu einem Gottesdienst in der Obentrautkapelle ein. Es gelten die aktuellen Regeln. Alle Anwesenden werden gebeten, die Abstände einzuhalten und sich und andere zu schützen. Im Anschluss legt Ortsvorsteher Robert Kreymeier einen Kranz am Denkmal vor der Kapelle nieder.

Die Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Roten Reihe in Gümmer erfolgt durch Ortsbürgermeister Christian Schomburg und seinen Stellvertreter Klaus Dietrich. In Harenberg beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Barbara-Kirche. Im Anschluss gehen Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann und Ortsbrandmeister Dieter Saborowski mit dem Kranz zum Ehrenmal.

In Kirchwehren kümmern sich Ortsbürgermeister Jens Seegers und seine Stellvertreterin Dorothea Plitzke um den Kranz am Ehrenmal. Die Kranzniederlegung am Denkmal in Lathwehren erfolgt durch Ortsbürgermeister Maik Rückwardt und seinen Stellvertreter Friedrich Angermann. In Letter platzieren Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth und sein Stellvertreter Rüdiger Arndt einen Kranz am Ehrenmal am Alten Friedhof Letter.

Eine Andacht und Ansprache zum Volkstrauertag beginnt in Lohnde um 10 Uhr in der Kirche Zum Barmherzigen Samariter. Zu diesem Anlass ist eine Anmeldung unter Telefon (05137) 2407 oder per E-Mail an kg.lohnde@evlka.de erforderlich. Im Anschluss legen Ortsbürgermeister Wilfried Nickel und sein Stellvertreter Manfred Grages den Kranz am Ehrenmal nieder.

In Seelze wird das Ehrenmal von Ortsbürgermeister Alfred Blume und dem stellvertretenden Ortsbürgermeister Werner Brzuska mit einem Kranz bestückt. In Velber kommen Ortsbürgermeister Erhard Klein und sein Stellvertreter Marc Oliver Alves zusammen, um einen Kranz am Ehrenmal auf dem Friedhof Velber niederzulegen und ein offizielles Totengedenken zu sprechen.

Die Stadt Seelze sowie die Ortsbürgermeister weisen darauf hin, dass auch zu diesem Anlass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln genau zu beachten sind.

Von Linda Tonn