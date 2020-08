Letter

Für die Entlastung Letters vom Durchgangsverkehr, insbesondere auf der Stöckener Straße, ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung ist eine Entspannung der Verkehrssituation nur durch die sogenannte Leinequerung zu erreichen. Die Stadt werde „zu gegebener Zeit eine Vorlage entwerfen, um die Wichtigkeit der Leinequerung bei den übergeordneten Behörden erneut deutlich zu machen“, heißt es in einer Information für die politischen Gremien. Kurzfristig will die Verwaltung aber mit dem Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr Kontakt aufnehmen, um möglichen Umleitungsverkehr in Letter während der geplanten Sanierung des Westschnellweges zu vermeiden.

Eine alte Karte zeigt den sogenannten Leinesprung, von dem die Variante 1 favorisiert worden war. Quelle: Thomas Tschörner

Ortsrat Letter mahnt Lösung an

Die Verwaltung reagiert damit auf einen Vorstoß des Ortsrates Letter. Der Ortsrat hatte auf Antrag der SPD-Ortsratsfraktion zur Lösung der Problemlage Klappenburgbrücke und der damit verbundenen Verkehrsbelastung für die Stöckener Straße eine öffentliche Anhörung gefordert, an der auch Vertreter des Bundes für die B 6 und B 441, des Landes als Eigentümer der Stöckener Straße (L 395), die Stadt Hannover wegen zusätzlichen Verkehrs durch die Wasserstadt und die Anbindung der Mecklenheidestraße und die Region Hannover eingeladen werden sollten. SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Gleitz hatte in dem Antrag darauf verwiesen, dass seit mehr als 30 Jahren in Seelze über die Entlastung der Stöckener Straße diskutiert werde. Entgegen früheren Prognosen nehme die Verkehrsbelastung in Letter weiter erheblich zu. Gleitz sieht die Zunahme des Verkehrs auch durch das Neubaugebiet Seelze-Süd sowie die Nutzung als Umleitungsstrecke während der häufigen Staus auf der Autobahn 2 begründet.

Behörde verweist auf geplante Untersuchung

Tatsächlich laufen nach Einschätzung der Stadtverwaltung die Fäden im Geschäftsbereich Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zusammen, die neben Landesstraßen wie der Stöckener Straße auch für die genannten Bundesstraßen und Autobahnabschnitte im Bereich Hannover zuständig sei. Bereits im März vergangenen Jahres hatte die stellvertretende Amtsleiterin Julia Fundheller auf geänderte Ampelschaltungen im Bereich der Klappenburgbrücke hingewiesen, die den Verkehrsfluss verbessern sollten. Fundheller räumte aber ein, dass damit das Problem der überlasteten Straßenzüge infolge des hohen Verkehrsaufkommens nicht gelöst werden könnten. Deshalb sei der Abschnitt der B 6 von der Stöckener Straße bis zur A 2 im aktuellen Bundesverkehrswegeplan für einen sechsstreifigen Ausbau vorgesehen. Dies stehe aber in Abhängigkeit zum ebenfalls geplanten achtstreifigen Ausbau der A 2 im Bereich der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen. Deshalb müssten beide Ausbauvorhaben zusammen betrachtet werden, auf der Grundlage einer verkehrswirtschaftlichen Untersuchung.

Die Stöckener Straße führt aus Letter Richtung Norden zur Klappenburgbrücke und weiter zur B 6 beziehungsweise zur Autobahn 2. Aus diesem Grund ist sie sehr stark frequentiert. Quelle: Patricia Chadde

Planungsauftrag liegt vorerst auf Eis

Doch die Untersuchung, die für einen Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen ist und ursprünglich schon 2019 begonnen werden sollte, ist nach Mitteilung von Behördenleiter Friedhelm Fischer an die Stadt verschoben worden. Hintergrund seien die eingeschränkten Ressourcen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie der Plan des Bundes, die Autobahnen zum 1. Januar in eigene Verwaltung von den Ländern zu übernehmen. Die geplante verkehrswirtschaftliche Untersuchung soll deshalb von der Autobahn GmbH des Bundes gemacht werden, weil für die Betrachtungen insbesondere die Autobahn maßgebend sei. Der Planungsauftrag des Landes für das Projekt „B 6 – Ausbau in Stöcken“ sei vorerst zurückgestellt worden. „Insofern wird es zeitnah keine planerischen Erkenntnisse für den Ausbau der B 6 und die Lichtsignalanlage Klappenburgbrücke geben, die in einem öffentlichen Termin vorgestellt werden könnten“, schreibt Fischer an Bürgermeister Detlef Schallhorn. Die Stadtverwaltung werde erneut versuchen, die zuständigen Vertreter der jeweiligen Behörden zu einem gemeinsamen Termin zu laden, sobald die Planung des Landes wieder aufgegriffen werde, erklärt die Verwaltung.

Leinesprung ist seit Jahren im Gespräch Über die Entlastung Letters vom Straßenverkehr wird seit Jahrzehnten nachgedacht. Um dem Durchgangsverkehr eine attraktive Alternative zu bieten, war eine Verbindung von der Bundesstraße 441 im Bereich Letter durch die Leinemasch angedacht, die beim Klärwerk Hannover-Herrenhausen auf die Bundesstraße 6 münden sollte. Die Stadt Seelze hatte an dieser Idee jahrelang festgehalten, ohne dass eine Chance auf Umsetzung bestand. Im Jahr 2013 hatte die SPD-Fraktion das Thema wieder aufgegriffen und beantragt, dass der Leinesprung weiterhin im Regionalen Raumordnungsprogramm berücksichtigt werden soll. Die Seelzer CDU hatte sich ihrerseits im Kommunalwahlkampf 2016 für den Leinesprung eingesetzt. Die Christdemokraten monierten damals, dass das Projekt von SPD und Grünen in der Region aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder herausgenommen worden war. Dass die Region der Herausnahme der Entlastungstrasse aus den Planungsunterlagen zugestimmt hatte, sei in Seelze mit Entsetzen aufgenommen worden, erklärte CDU-Fraktionschef Jens Willms. Zuletzt hatte sich die FDP-Fraktion dafür eingesetzt, an der Klappenburgbrücke eine weitere Fahrbahn stadteinwärts zu schaffen. Zudem sollte die Zufahrt zur Brücke etwa 100 Meter vor der Einfahrt auf die Bundesstraße 6 auf vier Fahrspuren erweitert werden – drei statt bislang zwei aus Seelze und die vierte nach wie vor in Richtung Obentrautstadt. Als dritte Möglichkeit hatten die Liberalen eine Art Mini-Leinesprung ins Gespräch gebracht, der hinter der Tankstelle als Einbahnstraße über die Leine in Richtung Stöcken geführt werden sollte. tom

