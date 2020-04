Letter

Die städtische Grüngutannahmestelle am Buchenweg in Letter ist bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Die Stadt Seelze bemüht sich allerdings, mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Region Hannover (Aha) eine Lösung für die Abfuhr des Grünschnitts zu finden.

Grüngut kann nicht abgefahren werden

„Aha schafft es derzeit aufgrund der Auflagen und Änderungen durch das Coronavirus aus Kapazitätsgründen nicht, den Grünschnitt von der Annahmestelle abzufahren“, erläutert Bürgermeister Detlef Schallhorn. Daher könne die Stadt Seelze ihre Annahmestelle noch nicht wieder öffnen, da der Grünschnitt dann auf unbestimmte Zeit dort verbleiben würde. Der Bürgermeister hofft aber, dass zeitnah eine Lösung für die Abfuhr gefunden wird. Die Stadt befinde sich dazu im regelmäßigen Austausch mit Aha und werde den Termin der Wiedereröffnung der Annahmestelle rechtzeitig bekannt geben, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Auch der Aha-Wertstoffhof an der Werftstraße und die Grüngutannahmestelle in Dötberg bleiben vorerst weiterhin geschlossen. Die aus Seelzer Sicht am nächsten gelegenen Wertstoffhöfe befinden sich in Gehrden, Garbsen und Kolenfeld.

Sackabfuhr wird fortgeführt

Die Stadt Seelze hatte die Grüngutannahmestelle am Buchenweg als Teil ihrer Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus seit Freitag, 20. März, geschlossen. In der Regel nehmen Beschäftigte des städtischen Betriebshofs am Buchenweg jährlich von Anfang März bis Ende Mai freitags zwischen 16 und 18.30 Uhr kostenlos Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entgegen.

Die reguläre Behälter- und Sackabfuhr der Aha und des Entsorgungsunternehmens Remondis werden indes fortgeführt. Zur Unterstützung der Beschäftigten werden die Bürger gebeten, Behälter am Entsorgungstag selbst an den Fahrbahnrand zur Leerung bereitzustellen und im Anschluss an die Leerung wieder an ihren Platz zurückzuziehen.

Gehwege, Parks und Plätze sollen sauber bleiben

Die Abfallwirtschaft Region Hannover und die Stadt Seelze rufen außerdem alle Bürger dazu auf, Abfälle auch unterwegs stets in entsprechende Behälter zu werfen. Alles, was auf der Straße landet, muss von den Beschäftigten der Stadt aufgesammelt werden. Diese personellen Ressourcen fehlen an anderen Stellen. Die Stadt bittet die Bürger zudem, dazu beizutragen, dass Gehwege, Parks und Plätze nicht verschmutzt werden.

Von Sandra Remmer