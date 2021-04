Seelze

Auch in diesem Jahr will die Stadt Seelze wieder Ehrenamtliche aus dem Stadtgebiet mit dem Ehrenamtspreis Seelzer Dialog auszeichnen. Eine Verleihung ist für den Herbst geplant. Insgesamt werden Preise an drei Personen, Gruppen oder Unternehmen vergeben. Derzeit werden Vorschläge für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten entgegengenommen. Bis einschließlich Freitag, 21. Mai, ist die Einsendung von drei Vorschlägen möglich.

„Das Ehrenamt in Seelze ist und bleibt wichtig“, sagt Seelzes Ehrenamtsbeauftragte Gabriele Hartinger-Irek. Das habe das vergangene Corona-Jahr gezeigt. „Gerade in den Monaten, in denen besonderer Einfallsreichtum gefragt war und ist, um das Gemeinsame weiter möglich zu machen, haben unsere Ehrenamtlichen in Seelze sich einmal mehr hervorgetan“, sagt sie. 2020 war die Preisverleihung ausgefallen.

Form der Verleihung ist offen

Sofern es das Pandemiegeschehen im Herbst zulasse, sei eine Preisvergabe wie zuletzt im Jahr 2019 bei einer großen Dankeschön-Feier mit vielen Gästen denkbar, sagt Hartinger-Irek. Alternativ sei aber auch ein reiner Livestream im Internet oder eine hybride Form aus Präsenzveranstaltung mit sehr begrenzter Personenzahl und Internetübertragung denkbar.

Für die Nominierungen für die drei zu vergebenden Ehrenamtspreise hofft Hartinger-Irek nun auf zahlreiche Vorschläge. „Es gibt noch viele Menschen, die diesen Preis verdient hätten, bei denen aber noch keiner auf die Idee gekommen ist, sie zu nominieren.“ Deshalb rufe sie alle Seelzerinnen und Seelzer auf, sich in ihrem privaten und beruflichen Umfeld umzuschauen und Menschen, Initiativen, Gruppen, Vereine oder Unternehmen zu benennen, die für ihr Engagement für die Gemeinschaft eine besondere Anerkennung erfahren sollten.

Info: Vorschläge für den Ehrenamtspreis nimmt Gabriele Hartinger-Irek bis Freitag, 21. Mai, unter Telefon (05137) 828284 sowie per E-Mail an seelzerdialog@stadt-seelze.de entgegen. Zusätzlich sind Vorschläge per Post über die Anschrift Stadtverwaltung Seelze, Seelzer Dialog, Rathausplatz 1, 30926 Seelze, möglich. Vorbereitete Formulare für die Vorschläge für den Ehrenamtspreis sowie eine Auflistung der bisherigen Preisträger gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Seelze unter seelze.de.

Youtube-Video „Unser Ehrenamt in Seelze“

„In dem Vorschlag und der Beschreibung soll erkennbar sein, dass es sich um keine einmalige Aktion handelt“, erläutert Hartinger-Irek. Vielmehr soll mit dem Preis, der 2014 zum ersten Mal überreicht wurde und nun zum siebten Mal vergeben werden soll, das dauerhafte ehrenamtliche Engagement ausgezeichnet werden. Unter den Vorschlägen dürfen auch Personen, Initiativen, Aktionen und Vorhaben erneut benannt werden, die in den vergangenen Jahren nominiert, aber nicht mit einem Preis bedacht worden sind.

Nicht nominiert werden können Mitglieder gewählter Volksvertretungen, Schiedsleute, Schöffinnen und Schöffen sowie das Engagement in Gewerkschaften, politischen Parteien oder Glaubensgemeinschaften. Eine zehnköpfige Jury wird dann aus dem Kreis der Nominierten die drei diesjährigen Preisträger wählen.

Von Linda Tonn