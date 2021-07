Seelze

Die Stadt Seelze will Sehbehinderten das Erkennen von Straßennamen erleichtern. Deshalb sollen an der Hannoverschen Straße in Seelze und entlang der Lange-Feld-Straße in Letter in 1,30 bis 1,40 Meter Höhe ergänzende Namensschilder aus Leichtmetall angebracht werden, auf denen der Schriftzug des Straßennamens in erhabener Schrift steht und so ertastet werden kann. Diesen Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat der Rat einstimmig beschlossen. Allerdings muss die Stadt noch das Einverständnis der Region Hannover einholen, die für die beiden Straßen zuständig ist.

Quadratische Platten

Die zusätzlichen Straßennamenschilder bestehen aus zwei Brückenbögen und können mit versenkten Inbusschrauben an den Masten der herkömmlichen Straßenschilder angebracht werden. Die Abmessung der kleinen Schilder wird mit zehn mal Zentimeter angegeben, die Stärke beträgt drei Zentimeter. Nach Einschätzung der Verwaltung ragen die kleinen Zusatzschilder links und rechts jeweils etwa zwei Zentimeter über den Mast hinaus und seien somit völlig „unauffällig“.

Für einen ersten Test sind die Hannoversche Straße in Seelze und die Lange-Feld-Straße in Letter ausgewählt worden. Zwei weitere von den Grünen vorgeschlagene Straßen, die Ebertstraße in Letter und die Schillerstraße in Seelze, sind erst einmal außen vor gelassen worden. Nach dem Willen des Rates sollen für insgesamt 40 Schilder maximal 8000 Euro bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll zudem prüfen, ob die Manschetten durch die Lebenshilfe Seelze hergestellt werden könnten. „Damit würden selbst betroffene Menschen als Fachleute einbezogen werden können“, heißt es in dem Antrag der Grünen.

Auch Autofahrer können von Zusatzschildern profitieren

Die Schilder würden Sehbehinderten helfen, sich besser zurecht zu finden, erklärt Grünen-Fraktionschef Knut Werner. „Menschen mit Sehbehinderungen gibt es jährlich mehr“, sagt Werner. Betroffen seien nicht nur durch Geburt Sehbehinderte. Dazu kämen jährlich mehr als 500.000 Menschen, die wegen des Grauen Stars operiert würden. Die Zusatzschilder würden aber auch Kindern zugute kommen, die in ihrer Augenhöhe Orientierung fänden. „Ein besonderer Effekt stellt sich jedoch für Autofahrer ein“, betont Werner. Die Fahrer müssten nicht mehr den Hals drehen, um Straßenschilder lesen zu können und fänden die Information in Sichthöhe.

Das Projekt sei in der Stadt Wedel entstanden und erprobt worden, wo inzwischen fast 400 Straßenmasten mit den Ergänzungsschildern ausgestattet worden seien. Die Kosten hätten dort zwischen 130 bis 200 Euro pro Stück betragen, je nach Abnahmemenge. Werner regt an, nicht nur eine Fördermöglichkeit zu prüfen, sondern auch Sponsoren in Betracht zu ziehen.

Von Thomas Tschörner