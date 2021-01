Seelze

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Seelze versucht seit Beginn der Corona-Pandemie Unternehmen in der Krise zu unterstützen. In diesem Jahr werde der Ausbildungsmarkt ein Schwerpunktthema sein, sagt Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt. Was den Unternehmen besonders unter den Nägeln brennt, weiß Volkhardt nach der Auswertung einer Unternehmensbefragung. Die Stadt hatte von Mitte Juni bis Anfang Juli Seelzer Betriebe nach den Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Geschäft befragt.

Unternehmen beklagen geringere Nachfrage

Fast die Hälfte (46,4 Prozent) der Firmen, die sich an der Befragung beteiligt haben, beklagt eine geringere Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen als Folge der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen. Einen Stillstand ihrer geschäftlichen Tätigkeit gaben 34,8 Prozent an. Die Möglichkeit, Mitarbeiter zu Hause arbeiten zu lassen (Homeoffice), nannten 33,3 Prozent als nicht sinnvoll übertragbar auf ihren Betrieb. Fast ein Drittel (29 Prozent) hatte eine Stornierung von Aufträgen hinzunehmen.

Kundengewinnung ist Herausforderung

Die Gewinnung neuer Kunden sahen neun Betriebe als größte Herausforderung der nächsten Monate. Jeweils acht Firmen nannten bei dieser Frage den Schutz von Kunden und Angestellten sowie Umsatzeinbußen. Als Beispiel beschrieb ein Dienstleister die Schwierigkeit, den Verlust von 80 Prozent des operativen Geschäftes in den letzten drei Monaten innerhalb der zweiten Jahreshälfte weitgehend auszugleichen.

Schutz der Mitarbeiter ist aktuelles Thema

Sorgen bereitet 28,8 Prozent der Unternehmen der Schutz ihrer Mitarbeiter vor Infektionen. Knapp 20 Prozent sehen die Identifizierung neuer Kundengruppen als aktuelles Thema und 16,7 Prozent die Beschaffung weiteren Geldes. Während rund 65 Prozent angaben, keine Unterstützung zu benötigen, machte etwa ein Drittel der teilnehmenden Betriebe Unterstützungsbedarf geltend.

Stadt reagiert mit neuen Angeboten

Bereits Mitte März vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung eine Hotline eingerichtet, um Seelzer Gewerbetreibende individuell zu möglichen Hilfen, Anträgen und Formularen zu informieren. Während der ersten Lockdown-Phase hätten sich die Anfragen um Fragen wie „Was darf ich noch?“, „Wie kann ich einen Abholservice einrichten?“, „Darf ich öffnen?“ und „Darf ich beraten?“ gedreht, sagt Katja Volkhardt. „Wir haben für die veränderten Öffnungszeiten und neuen Abholmöglichkeiten auf www.hieristseelzedrin.de eine Plattform angeboten“, sagt sie. Während zwei Mitarbeiter am Telefon saßen und Fragen notierten, recherchierte Michael von Dewitz, ebenfalls in der Wirtschaftsförderung tätig, die entsprechenden Antworten im Homeoffice.

Aus den Ergebnissen der Befragung wurde dann zu besonders drängenden Themen ein sogenanntes Webinar, ein Seminar per Videokonferenz, in Zusammenarbeit mit der IHK und der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, hannoverimpuls, entwickelt. Weitere kostenlose Workshopangebote in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Region Hannover seien geplant. Zentrales Thema dabei sei die Digitalisierung. Im Februar und März sollen Einzelhändler angesprochen werden. Ausgenommen sei dabei der Lebensmitteleinzelhandel, der zu einem späteren Zeitpunkt im Fokus stünde. Informationen dazu sind auf der Internetseite der Stadt Seelze zu finden.

Ausbildungsmarkt bildet Schwerpunkt

„Der Ausbildungsmarkt wird in diesem Jahr ein Schwerpunkt sein“, sagt Volkhardt. „Wir von der Wirtschaftsförderung unterstützen Betriebe momentan vor allem dort, wo Praktika erschwert sind oder gar nicht stattfinden können.“ Denn diese Situation mache das Anwerben von Auszubildenden für die Anbieter noch schwieriger.

Jeder fünfte Betrieb beteiligt sich an Befragung Die Abteilung Städtische Entwicklung-Wirtschaftsförderung hatte im vergangenen Jahr 330 Unternehmen zu den Auswirkungen der Corona-Krise befragt. Teilgenommen an der Umfrage hatten 69 Unternehmen (21 Prozent), davon 33 anonym. Bei der Erhebung waren Handwerk (32 Prozent) und Dienstleistungen (42 Prozent) am stärksten vertreten, gefolgt von Handel mit 8 Prozent und Industrie mit 6 Prozent. Die meisten befragten Unternehmen haben ein bis fünf Angestellte (42 Prozent), 17 Prozent haben sechs bis zehn Angestellte und 6 Prozent sind Ein-Personen-Betriebe. Damit haben fast zwei Drittel der teilnehmenden Betriebe bis zu zehn Angestellte. Immerhin 18 Prozent der Firmen haben zwischen elf und 25 Angestellte, 8 Prozent zwischen 26 und 49 Angestellte. Zwar hat mit Ausnahme von Kirchwehren und Velber aus jedem Stadtteil mindestens eine Firma bei der Befragung mitgemacht, die meisten Teilnehmer sind aber in Seelze (52 Prozent), Letter (27 Prozent) und Lohnde (11 Prozent) ansässig. Betriebe aus den anderen Stadtteilen sind lediglich zwischen 2 und 3 Prozent bei der Umfrage vertreten.

Von Patricia Chadde und Thomas Tschörner