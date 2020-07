Seelze

Ab sofort bis Mitte Juli haben Interessierte die Gelegenheit, bei einer Online-Auktion Fundfahrräder zu ersteigern, die sich im Laufe des Jahres im städtischen Fundbüro angesammelt haben und nicht abgeholt wurden. Zur Versteigerung kommen sechs Damenräder, zwei Herrenräder, drei Mountainbikes, ein Trekkingfahrrad und ein Jugendmountainbike. Außerdem bietet die Stadt aus dem Fundus des Fundbüros auf der Seite zoll-auktion.de auch eine Perlenkette, ein Armband und einen Rollator an. Die Auktion für alle eingestellten Fundsachen endet am Sonnabend, 11. Juli, um 15.45 Uhr.

Weitere Auktion am 4. Juli

Eine weitere Auktion des städtischen Fundbüros beginnt am Sonnabend, 4. Juli, um 10 Uhr. Dann können Interessenten ihre Gebote für weitere drei Damenfahrräder, zwei Herrenfahrräder, ein Herrensportrad, ein Hollandrad, ein Jugendmountainbike und zwei Kinderfahrräder abgeben. Dieses Bieterverfahren läuft am Sonnabend, 18. Juli, um 12 Uhr aus.

Bundeszollverwaltung ist Veranstalter

Die Zoll-Auktion ist eine von der Bundeszollverwaltung im Internet angebotene Form einer Versteigerung. Die Artikel werden zu einem Mindestgebot angeboten. Für die Abgabe von Geboten ist auf der Internetseite zoll-auktion.de eine kostenlose Registrierung erforderlich. Unter einem Pseudonym können Interessierte ihre Gebote auf die gewünschte Ware abgeben. Zugelassen sind ausschließlich Bieter ab 18 Jahren.

Die Stadt informiert außerdem darüber, das Bürger, denen ein Gegenstand gestohlen wurde oder die einen Gegenstand verloren haben, sich unter Telefon (05137) 828352 oder per E-Mail an buergerbuero@stadt-seelze.de an das Fundbüro im Rathaus wenden können.

Von Sandra Remmer