Seelze

Bis zum Jahresende erhält die Stadt Seelze über die Region Hannover 100 neue Fahrradbügel. Das teilte Stadtsprecher Carsten Fricke nun mit. Die Verwaltung will die Bügel zeitnah an ausgewählten Orten im Stadtgebiet zum bequemen und sicheren Abstellen und Anschließen von Fahrrädern aufstellen.

Oft fehlen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

„Um das Fahrradklima im Stadtgebiet Seelze weiter zu fördern, sind neben guten Radverkehrsanlagen auch sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten wichtig“, sagt Seelzes Stadtbaurat Dirk Perschel. Häufig mangele es im Bereich der öffentlichen Plätze und Wege, an Bushaltestellen oder auch an zentralen Orten des Einzelhandels an stabilen Fahrradbügeln, um das Rad vernünftig anschließen zu können, sagt er. Daher freue er sich sehr über die von der Region Hannover kostenfrei zur Verfügung gestellten Stahlvorrichtungen.

Anzeige

Bürger können Vorschläge machen

Wo genau die Bügel aufgestellt werden, steht noch nicht fest. Die Stadt will die Bürger an der Auswahl möglicher Standorte beteiligen. Perschel hofft auf möglichst viele Anregungen der Seelzer, an welchen Orten im öffentlichen Raum oder an anderen zentralen Punkten die neuen sie installiert werden sollten. „Alle Vorschläge werden von uns geprüft und wenn möglich auch kurzfristig umgesetzt“, sagt der Stadtbaurat. Sollten Privatflächen vorgeschlagen werden, wolle die Stadt Seelze mit den Flächeneigentümern ins Gespräch kommen und die Möglichkeiten für das Aufstellen der Fahrradbügel besprechen.

Weitere HAZ+ Artikel

Anregungen nimmt der städtische Verkehrsplaner Stefan Goltermann ab sofort per E-Mail an stefan.goltermann@stadt-seelze.de oder unter der Telefonnummer (05137) 828448 entgegen.

Von Thomas Tschörner