Die Stadt Seelze hat ihre Gebühren für das Bestattungswesen neu kalkuliert. Vorgesehen ist eine deutliche Erhöhung, um die städtischen Kosten zu 80 Prozent zu decken. In der Ratssitzung am Donnerstag, 16. Dezember, zeichnet sich aber eine Diskussion um Details ab. Gleich drei Beschlussvorlagen beschäftigen sich mit dem Thema.

Preisunterschied bei Seelzer Friedhofsgebühren soll angeglichen werden

Die Verwaltung hatte mit dem „Standardmodell“ und dem „Kölner Modell“ zunächst zwei Berechnungsmodelle vorgelegt. Das sogenannte Standardmodell entspricht der bisherigen Seelzer Vorgehensweise, nach der etwa Gräber für Särge deutlich teurer als Bestattungsplätze für Urnen sind. Die Kalkulation nach dem „Kölner Modell“ verfolgt dagegen eine Annäherung der Gebühren zwischen Urne und Sarg. Damit könnte nach Einschätzung der Verwaltung ein wesentlicher Fehler beim Standardmodell aufgelöst werden. Denn nicht alle Kosten auf dem Friedhof seien von der Grabgröße abhängig, wie etwa die Instandhaltung von Wegen und Pflege der Grünflächen. Allerdings würden nach diesem Modell Urnengrabstellen deutlich teurer.

Derzeit sind Urnengräber günstiger als Erdgräber

Aktuell liegt die Gebühr für ein Erdreihengrab bei 1170 Euro. Würde das Standardmodell favorisiert, stiege die Gebühr auf 1277 Euro, beim „Kölner Modell“ auf 1645 Euro. Ein Urnenreihengrab schlägt derzeit mit 850 Euro zu Buche, bei Standardmodell wären künftig 1066 Euro fällig und beim „Kölner Modell“ 1538 Euro und damit fast so viel wie bei einem Erdreihengrab.

CDU will Friedhofgebühren in Seelze erst einmal so lassen

Die CDU-Fraktion will dagegen erst einmal an den Friedhofsgebühren nichts ändern. Die Christdemokraten beantragen, die Gebührenkalkulation aus den Jahren 2020 und 2021 unverändert für die nächsten zwei Jahre zu übernehmen. Zudem sollen die Ergebnisse aus dem Friedhofsentwicklungskonzept in eine neue Gebührenkalkulation einfließen. „Wir sollten auf die Kostendeckung von 80 Prozent verzichten und lieber faire Angebote für die Bürger machen“, sagt Petra Cordes (CDU), die Mitglied der Friedhofskommission ist. Gebe es attraktivere Angebote auf den Friedhöfen, könnten diese auch teurer sein. Cordes bemängelt, dass das Friedhofsentwicklungskonzept bereits seit Anfang 2020 vorliege. Doch passiert sei seitdem nichts. In seinem Antrag kritisiert CDU-Fraktionschef Jens Willms, dass die Zeit zwischen der Einbringung des Verwaltungsvorschlages und der geplanten Ratsentscheidung zu kurz für dieses sensible Thema sei.

SPD schlägt Befristung für ein Jahr vor

Der Vorstoß der CDU-Fraktion, das bisherige Gebührenmodell für die nächsten zwei Jahre unverändert zu lassen, geht der SPD-Fraktion zu weit. Die Sozialdemokraten schlagen vor, das Standardmodell aus den Jahren 2020 und 2021 für das Bestattungswesen unverändert nur für das Jahr 2022 zu übernehmen. Bis Ende 2022 sollen zudem die Ergebnisse aus dem Friedhofsentwicklungskonzept in ein neues Gebührenmodell mit einfließen. „Die SPD-Fraktion befürwortet im Grundsatz den von der Verwaltung vorgeschlagenen Wechsel bei der Gebührenermittlung im Bestattungswesen von dem Standardmodell auf das Kölner Modell“, erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Johannes Seifert. „Allerdings halten wir den Wechsel der Gebührenordnung im Bestattungswesen zum jetzigen Zeitpunkt für nicht sinnvoll, sondern wünschen uns zeitnahe Ergebnisse aus der Friedhofskommission bis spätestens Ende 2022.“

Verwaltung schlägt Erhöhung ab Januar vor

Die Verwaltung hat ihre Vorlage noch einmal überarbeitet, bleibt aber im Wesentlichen bei der vorgeschlagenen Erhöhung der Gebühren. Die Ratssitzung beginnt um 18 Uhr als Videokonferenz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Sitzung teilnehmen. Dazu müssen sie eine E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de schicken und erhalten dann die Zugangsdaten.

Von Thomas Tschörner