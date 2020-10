Seelze

Die Stadt Seelze will das Klimaschutzmanagement nebst Controlling weiter aufbauen. Damit sollen im Klimaschutzaktionsprogramm geplante Maßnahmen umgesetzt, Erfolge dokumentiert und weitere Klimaschutzaktivitäten daran ausgerichtet werden. Die Verwaltung schlägt deshalb dem Rat vor, den Klimaschutzmanager – vorbehaltlich einer Förderung von 65 Prozent durch den Projektträger Jülich – weiter zu beschäftigen. Die Stelle soll auf 24 Monate befristet sein.

Klimaschutzmanager gibt es seit 2014

Die Klimaschutzaktivitäten der Stadt reichen ins Jahr 2011 zurück. Damals hatte der Rat die Verwaltung beauftragt, ein Klimaschutz- und Energiemanagement aufzubauen. Um die Pläne besser umsetzen zu können, wurde im Herbst 2014 zudem die Einstellung eines Klimaschutzmanagers beschlossen. Zunächst gab es eine Förderung von 91 Prozent durch den Projektträger Jülich, die Anschlussverträge wurden dann mit 65 Prozent bezuschusst. Die geförderte Stelle endet zum 30. April nächsten Jahres. Eine Verlängerung muss spätestens sechs Monate vor dem Ablauf der ersten Stelle beantragt werden. Gegenwärtig ist Michael Röhrdanz der Klimaschutzmanager der Stadt. Die Vorlage, über die der Rat voraussichtlich am Donnerstag, 29. Oktober, abstimmen wird, sei aber nicht personenbezogen, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke. „Es geht dabei um die Stelle, nicht den jeweiligen Inhaber.“

Anzeige

Öffentliche Kohlendioxid-Anzeige ist geplant

In Sachen Klimaschutz hat die Stadt diverse Projekte geplant. So soll eine öffentliche CO2 -Anzeige das Bewusstsein für den Klimaschutz schärfen und Anreize für Verhaltensänderungen schaffen. Die Anzeige soll laut Zeitplan bis Dezember 2022 installiert sein. Weitere Vorhaben seien eine „klimaschonende Beschaffung“ für die Verwaltung, etwa in Bezug auf den Energieverbrauch und die Lebensdauer bestimmter Produkte sowie ökologische Standards bei der Strom- und Gasversorgung. Bereits seit 2018 setzt die Verwaltung zu 100 Prozent auf Ökostrom. Als einen Meilenstein nennt die Stadt den Kauf eines E-Autos für den Fuhrpark des Betriebshofes. Ebenfalls auf das Rathaus bezogen ist die Verringerung des Papierverbrauchs: Die Verwaltung soll zunehmend papierlos werden, die Mitarbeiter werden bereits entsprechend geschult. Betroffen davon ist unter anderem auch die Kommunalpolitik, die zunehmend digital ihre Informationen erhält und auf ausgedruckte Vorlagen verzichtet.

Seelzer werden einbezogen

Um das Umweltbewusstsein von Kindern zu stärken, soll auch Wissen zum Klimaschutz in Kindertagesstätten und Schulen vermittelt werden. Zudem will die Stadt Vereine und Verbände für den Klimaschutz werben lassen, etwa durch eine Sensibilisierung für das Thema, ein verändertes Verhalten und Berücksichtigung klimaschonender Kriterien bei der Erneuerung von Anlagen. Die Seelzer sollen außerdem für eine klimafreundliche Mobilität gewonnen werden, unter anderem mit dem Aufzeigen von Alternativen zum privaten Auto.

Von Thomas Tschörner